Rodrigo Chaves compartió uno de los momentos más especiales como padre, vea aquí las imágenes

Silvia Aymerich, mamá de la hija que el presidente Rodrigo Chaves tuvo fuera del matrimonio, publicó en sus redes sociales unas fotos de lo que parece ser la celebración de uno de los cumpleaños de la niña con su papá.

Rodrigo Chaves celebra el cumpleaños de su hija menor. (Tomada de Facebook)

“Al final del día, más allá de los conflictos, los silencios incómodos y las diferencias entre adultos, están los hijos… inocentes, observando y sintiendo todo sin comprenderlo del todo. Ellos no deberían cargar con las consecuencias de decisiones que no les pertenecen, ni ser el terreno donde se libran batallas que nunca eligieron.

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“También tienen derecho a disfrutar de la presencia de sus padres, a sentirse acompañados, a crear recuerdos que les den seguridad y felicidad, no ausencias que dejen vacíos. Porque cuando todo pasa, cuando el ruido se apaga y las emociones se asientan, lo único que realmente permanece y merece ser protegido son ellos: su paz, su estabilidad y su derecho a crecer rodeados de amor, no de conflictos”, publicó Silvia en su cuenta de Facebook.

La mamá de la pequeña ha dicho que él es un excelente papá. (Tomada de Facebook)

La pequeña cumplió tres años el 10 de febrero anterior. En La Teja tratamos de comunicarnos con Silvia por mensajes y llamada para saber si don Rodrigo hasta ahora pudo celebrar el cumpleaños de su pequeña por motivos laborales, o si las fotos son de aquel momento y fue que hasta ahora las publicó, pero no hemos podido conversar con ella.

En conversaciones anteriores, Aymerich nos ha dicho que Chaves ha sido un excelente papá con su hija. Él siempre se ha hecho responsable por ella y en febrero pasado la reconoció legalmente.