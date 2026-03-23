MEP anuncia plan para llevar la inteligencia artificial a las aulas, esto es lo que sabe hasta el momento

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anuncia que está desarrollando un plan para llevar la inteligencia artificial a las aulas.

La entidad dio a conocer que, en conjunto con la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), elaboraron la guía “Inteligencia Artificial en clase: guía para docentes”, una iniciativa liderada por el MEP y en la que participan la UNESCO y el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica.

MEP trabaja en plan para que la IA sea una ayuda para los educadores. (Gemini)

El MEP asegura que el proyecto conjunto articula conocimiento académico, política pública y cooperación internacional, con el objetivo de brindar a docentes de primaria y secundaria herramientas prácticas para integrar la inteligencia artificial de manera pedagógica, ética y segura en el aula.

“El desarrollo de esta guía evidencia cómo la colaboración entre el sector público, la academia y los organismos internacionales permite avanzar con mayor solidez hacia una educación más innovadora y pertinente para los desafíos actuales”, mencionó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

“La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y su incorporación responsable en el sistema educativo es clave para cerrar brechas y fortalecer las oportunidades de aprendizaje en todo el país”, agrega el jerarca.

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Enormes retos en el sistema educativo

La guía parte de un diagnóstico sobre los retos del sistema educativo costarricense.

Según el Noveno Informe Estado de la Educación (Programa Estado de la Nación, 2023), solo tres de cada diez estudiantes desarrollan habilidades fundamentales como comprensión lectora, pensamiento científico y resolución de problemas complejos.

La idea es que los profesores se apoyen en estas herramientas tecnológicas. (Shutterstock)

Además, el más reciente informe del Estado de la Educación señala que muchachos de cuarto de colegio están presentando una comprensión lectora y matemática de niños de tercer grado de escuela.

Ante este contexto, el MEP señala que el documento elaborado posiciona la inteligencia artificial como una herramienta estratégica para:

- Personalizar el aprendizaje según el ritmo de cada estudiante.

- Fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización digital.

- Optimizar el tiempo docente para un acompañamiento más cercano y efectivo.

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IA puede mejorar la educación de niños y jóvenes

Las autoridades señalan que el proyecto se apoya en evidencia internacional que demuestra que la incorporación de inteligencia artificial puede mejorar hasta en un 30% el aprendizaje en áreas como matemáticas y ciencias (dice un informe de la UNESCO del 2023), y reducir significativamente brechas educativas mediante retroalimentación personalizada, señaló el Journal of Educational Technology, 2024.

El documento enfatiza que la IA no sustituye al docente, sino que potencia su rol, permitiéndole enfocarse en el desarrollo integral de los estudiantes.

Ya hay una guía que ayudó a hacer la Ulacit. (Rafael Pacheco)

“Más allá de una herramienta tecnológica, la guía representa un modelo de colaboración donde el sector público, la academia y los organismos internacionales convergen para generar soluciones de impacto”, asegura el MEP.

Por su parte, Alejandra Barahona, rectora de Ulacit, señala que es necesario dar este paso en la educación costarricense.

“La inteligencia artificial abre una oportunidad histórica para transformar la enseñanza, pero su verdadero valor surge cuando se utiliza con criterio pedagógico.

“Esta guía busca empoderar a los docentes para integrar la tecnología de forma ética, crítica y creativa, fortaleciendo habilidades esenciales para las nuevas generaciones”, afirmó.