Semanas después de firmar acuerdo Escudo de las Américas, Rodrigo Chaves aceptó recibir de EE. UU. 25 migrantes por semana

El gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir al menos 25 migrantes por semana, justamente unas semanas después de que Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, viajaron a Miami para suscribirse al Acuerdo del Escudo de las Américas.

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Varios medios de comunicación internacionales comentaron que en dicha reunión celebrada en Estados Unidos se habló de diferentes temas, entre ellos el de migración.

Este ha sido uno de los temas más sensibles, pues el gobierno estadounidense ha estado en el ojo público por las redadas que han realizado en diferentes estados para detener a migrantes con el fin de deportarlos.

Costa Rica firmó el acuerdo para recibir a migrantes de Estados Unidos, justamente unas semanas después del encuentro del Escudo de América, donde se discutió el tema migratorio. (AFP/AFP)

Un día antes de la reunión, el gobierno de EE.UU. informó que varios países iban a trabajar para impulsar estrategias para frenar “la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y la inmigración irregular y masiva”.

A la reunión del Acuerdo del Escudo de América acudieron, además de Rodrigo Chaves y Donald Trump, Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), entre otros mandatarios de la región americana.

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No es la primera vez que Costa Rica recibe migrantes

El gobierno de Rodrigo Chaves ha aceptado a migrantes deportados de EE.UU. en otra ocasión, por lo que esta no sería la primera vez que Costa Rica recibirá personas no estadounidenses.

Recordemos que a inicios de 2025, el país recibió a 200 migrantes que fueron deportados de EE.UU., justamente cuando se inició la administración Trump.

La deportación de estas personas, de diferentes países de Asia, África y Europa, se realizó tras una reunión del mandatario con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Costa Rica cooperó con Estados Unidos el año pasado para recibir a 200 migrantes que fueron deportados del país norteamericano. Ahora se prepara para recibir a 25 personas por semana. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Ahora, el país se prepara para recibir a hasta 25 migrantes por semana. Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chaves indicó que tiene la decisión final de aceptarlos o rechazarlos.

La administración Chaves Robles indicó que EE.UU. se encargará de la coordinación para el apoyo financiero necesario y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se hará cargo del alojamiento y la alimentación de los migrantes que serán deportados de Estados Unidos.

El mandatario firmó el acuerdo con Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. y enviada especial para la iniciativa Escudo de América.

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