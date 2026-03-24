¿Tendrá que pagar Costa Rica para recibir a migrantes de EE.UU.? Esto dice el gobierno

El gobierno de Rodrigo Chaves anunció la noche del lunes 23 de marzo que firmó un acuerdo con Estados Unidos, el cual contempla el traslado de personas no estadounidenses hacia el país.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica abre su corazón sobre el duro proceso de salud que vive su esposo Alexander Solís

Este anuncio dejó varias dudas, una de ellas es si Costa Rica tendrá que pagar un cinco para recibir a los migrantes.

Según el comunicado que compartió el gobierno, no.

La administración Robles Chaves afirmó que Estados Unidos gestionará el apoyo financiero necesario.

El acuerdo que firmó el gobierno de Rodrigo Chaves con EE.UU. dejó dudas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En cuanto a la asistencia como alojamiento y alimentación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estará a cargo de eso, “sin que esto represente un gasto directo para Costa Rica”, indicó el gobierno.

LEA MÁS: Supuesta reacción en redes de Silvia Aymerich a foto de Rodrigo Chaves y Signe Zeikate causa polémica

Al menos 100 migrantes en un mes

Las autoridades informaron que Estados Unidos podrían trasladar hasta 25 personas por semana hacia Costa Rica.

Esto significa que en un mes Costa Rica albergaría al menos 100 migrantes.

De momento, se desconoce dónde serán albergados, ni cuándo llegará al país el primer grupo.

Sin embargo, el gobierno indicó que una vez que lleguen a Costa Rica, recibirán una condición legal temporal mientras se define su situación.

Asimismo, señaló que Costa Rica tiene la decisión final de aceptar o rechazar a algún migrante enviado por Estados Unidos.

Costa Rica recibiría al menos 100 migrantes por mes. (Cortesía/Cortesía Defensoría de los Habitantes)

LEA MÁS: Diputados decidieron esto sobre informe que salva de responsabilidad a Marta Esquivel por irregularidades en la Caja