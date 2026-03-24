Experiodista de Teletica abre su corazón sobre el duro proceso de salud que vive su esposo Alexander Solís

La experiodista de Teletica, Mariana Soto, conversó con La Teja sobre el duro momento de salud que enfrenta su esposo, Alexander Solís, quien trabaja en el Cuerpo de Bomberos.

Él también fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y en las pasadas elecciones fue candidato a diputado.

Mariana Soto habla de la condición de salud de su esposo, Alexander Solís. (Rafael Pacheco)

En febrero pasado a Alexander le dio un derrame isquémico, una emergencia médica en la que se bloquea el flujo de sangre a una parte del cerebro, en la mayoría de casos eso es causado por un coágulo que impide que lleguen oxígeno y nutrientes.

“Fue atendido y estabilizado en el hospital San Juan de Dios donde estuvo varios días. Ahora está internado en el CENARE en donde recibe terapias de rehabilitación.

“Su estado de salud en muy bueno. Tuvo afectación en la coordinación de sus extremidades izquierdas, y sufrió una disfagia (dificultad para tragar alimentos), por lo que tiene limitación de deglutir. Sin embargo las terapias lo harán recuperarse”, contó Mariana.

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Mariana dice que están unidos para apoyar a Alexander. (Facebook)

Los mensajes positivos le hacen mucho bien

Mariana relató que mucha gente les escribe por redes sociales y eso le hace mucho bien a su esposo.

“Hemos recibido muchas muestras de cariño, oraciones y energía positiva para la recuperación de Alex y eso se agradece muchísimo. Yo todos los días me tomo el tiempo de leerle los mensaje y está muy agradecido”, contó.

Ella dice que pese a que le han hecho varios exámenes, aún no se ha determinado qué fue lo que le causó a Alexander el derrame.

El proceso que él está llevando es largo, requiere de muchas terapias. La familia de Solís es consciente de eso y por eso le está dando mucho amor y apoyo. Todos los días lo van a visitar.

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Su hijo entró este año a la universidad

Mariana y Alexander tiene un hijo llamado José Mariano que acaba de entrar a la universidad.

Pese a la dura situación que está viviendo su papá, él está muy positivo.

“Vieras que lo ha tomado muy bien, este año entró a la universidad y le va muy bien. Estudia Derecho”.

La periodista relató que ahorita a su esposo le están haciendo terapias para la marcha, ya que tiene fuerza en sus extremidades, pero le falta un poquito de coordinación del lado izquierdo.

Solís fue presidente de la Comisión Nacional de Bomberos. (Mayela López)

“Él puede hablar, el problema de la garganta es una disfagia que no le permite deglutir, pero está en terapia para recuperarse. Recibe terapia física, ocupacional y de lenguaje”, relató Mariana.

En Bomberos extrañan a Alexander y le están dando todo el apoyo posible.

“El señor Alexander Solís, colaborador del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, sufrió un quebranto de salud durante el mes de febrero. A partir de ese momento, la institución ha mantenido comunicación con su esposa y se ha puesto a disposición de su familia”, informó Héctor Chaves, director de la institución.