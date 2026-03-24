Supuesta reacción en redes de Silvia Aymerich a foto de Rodrigo Chaves y Signe Zeikate causa polémica

Una publicación en redes sociales de la primera dama Signe Zeikate, en la que aparece junto al presidente Rodrigo Chaves, está dando mucho de qué hablar, luego de que usuarios detectaran una reacción atribuida a Silvia Aymerich, quien es la mamá de la hija por fuera del matrimonio del mandatario.

Reacción que llamó la atención

Fotografía de Rodrigo Chaves junto a Signe Zeikate publicada en redes sociales. (Captura/Captura)

La imagen fue compartida en un perfil personal de Zeikate y muestra a la pareja en un momento juntos. Sin embargo, lo que captó la atención no fue la fotografía en sí, sino la interacción que se observó en la publicación.

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Varios usuarios señalaron que un perfil que sería de Silvia Aymerich reaccionó con un “me divierte”, lo que rápidamente generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si el perfil pertenece efectivamente a Aymerich, madre de la hija menor del mandatario, ni sobre el contexto de dicha reacción.

Fotografía de Rodrigo Chaves junto a Signe Zeikate publicada en redes sociales. (Captura)

El hecho ocurre en medio del interés público por la vida personal del jerarca, especialmente en lo relacionado con su entorno familiar en el que hace apenas unas horas se difundieron fotos de él con su pequeña celebrando el cumpleaños de la niña.