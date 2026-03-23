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Este el mensaje de gratitud de Mariana Soto sobre el estado de salud de su esposo, Alexander Solís

La periodista Mariana Soto dice que su esposo, Alexander Solís, se recupera poco a poco del grave golpe de salud que sufrió en febrero

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Por Rocío Sandí

La periodista Mariana Soto informó que su esposo, Alexander Solís, se recupera poco a poco de la crisis de salud que sufrió luego de las elecciones presidenciales.

Don Alexander es muy conocido por su trabajo en el Cuerpo de Bomberos y también porque fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Además, en la pasada campaña electoral fue candidato a diputado por la Coalición Agenda Ciudadana.

Alexander Solís Delgado, candidato a diputado por Coalición Agenda Ciudadana
Alexander Solís sufrió un quebrando de salud y su esposa dice que se está recuperando. (Rafael Pacheco)

“Muchas gracias por las palabras y el cariño a Alex... Gracias a Dios va rehabilitándose de las secuelas... poco a poco, un día a la vez.

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“A todos gracias por sus palabras, oraciones y energías positivas”, publicó la comunicadora al compartir en redes sociales una imagen que un fotógrafo posteó este domingo y en la que se informa que Solís está pasando por una complicada situación de salud.

Según se supo, el funcionario de Bomberos sufrió un derrame.

Bomberos ha estado pendiente del estado de salud de don Alexander

La Teja consultó a Héctor Chaves, director del cuerpo de Bomberos, sí ha tenido contacto con Solís, y dijo que están en comunicación con la familia.

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“El señor Alexander Solís, colaborador del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, sufrió un quebranto de salud durante el mes de febrero. A partir de ese momento, la institución ha mantenido comunicación con su esposa y se ha puesto a disposición de su familia.

“Por respeto a su familia y especialmente a su condición de salud, esta es la única información que podemos compartir en este momento”, expresó el jerarca por medio de un mensaje de WhatsApp.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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