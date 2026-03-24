Diputados decidieron esto sobre informe que salva de responsabilidad a Marta Esquivel por irregularidades en la Caja

Los diputados votaron este lunes 23 de marzo el informe sobre las irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),que busca salvar de responsabilidad a la exjerarca, Marta Esquivel, y a la actual presidenta ejecutiva, Mónica Taylor.

LEA MÁS: ¿Lograron negociar los enfermeros del Monseñor Sanabria con la Caja? Esto dice el sindicato

Con una votación de 19 a favor y 24 en contra, el informe de mayoría de la comisión investigadora de la Caja fue rechazado.

Los diputados, que votaron negativamente, señalaron que dicho documento era “complaciente” con el gobierno.

Los diputados de la Asamblea Legislativa votaron este lunes el informe sobre las irregularidades de la Caja. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este informe buscaba salvar de responsabilidad a Esquivel y Taylor por diferentes asuntos: el caso Barrenador, la deuda del Estado con la Caja, los problemas con la plataforma ERP, las listas de espera, entre otras irregularidades.

El documento de mayoría fue presentado por el diputado oficialista Daniel Vargas y tuvo el apoyo de los legisladores María Marta Carballo (PUSC), Olga Morera (Nueva República) y Luis Diego Vargas (independiente).

LEA MÁS: Nuevos dueños de la Cervecería sorprenden con estos primeros cambios

Aprobaron informe de minoría

Después de que se rechazara el informe de mayoría, los diputados aprobaron el documento de minoría, que sí atribuía responsabilidades a Esquivel y Taylor.

Un total de 24 legisladores votaron a favor de este informe, mientras que 19 -los que estaban a favor de salvar responsabilidad a las jerarcas- lo rechazaron.

El diputado oficialista Daniel Vargas presentó el informe de mayoría que fue rechazado por la mayoría de los diputados que estaban presentes en el plenario. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Tras la votación, este documento será enviado a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Poder Ejecutivo.

LEA MÁS: ¿Por qué los estudiantes universitarios tardan tanto en graduarse? MEP enciende el debate