¿Lograron negociar los enfermeros del Monseñor Sanabria con la Caja? Esto dice el sindicato

Los enfermeros y los técnicos de radiodiagnóstico del hospital Monseñor Sanabria entraron en paro este lunes 23 de marzo para manifestar por sus condiciones.

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Ellos no iban a retomar sus labores hasta que se buscaran soluciones con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Horas después de que se inició el paro, el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae Afines) confirmó que no se llegó a un acuerdo definitivo.

Sinae Afines confirmó que no se logró llegar a un acuerdo este lunes para mejorar las condiciones laborales de los enfermeros del hospital Monseñor Sanabria. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“No hemos pedido llegar a un acuerdo definitivo, ya que las autoridades locales no tienen la capacidad resolutiva para resolver esta situación”, dijo Ricardo Fonseca, delegado nacional del Sinae Afines.

El sindicato indicó que se espera que mañana se retome la negociación con la gerencia médica a partir de las 8:00 a.m.

“También vamos a solicitar la intervención del viceministro de Trabajo”, comentó.

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Enfermeros continuarán en paro

El sindicato confirmó a La Teja que el personal de enfermería del centro médico puntarenense continuará en paro este martes 24 de marzo.

Como se indicó, ellos retomarán sus labores hasta que sus demandas tengan solución.

Ellos denuncian atrasos salariales de hasta 6 meses, especialmente en salas de operaciones.

Los enfermeros continuarán en paro de labores este martes 24 de marzo, según Sinae Afines. (Sinae Afines/Sinae Afines)

Asimismo, indicaron que hay recargo de funciones y condiciones laborales injustas, así como nombramientos irregulares dentro de la Dirección de Enfermería.

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