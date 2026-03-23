Próxima Asamblea Legislativa hará historia en el país por un detalle muy llamativo

Este lunes 23 de marzo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer de forma oficial los nombres de los 57 diputados de la próxima administración.

Ellos se encargarán de legislar del 1° de mayo de 2026 y hasta el 30 de abril de 2030.

Esta será la primera vez que haya más mujeres que hombres en la Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio)

Con la votación celebrada el pasado 1° de febrero, el plenario legislativo estará integrado por cinco partidos políticos y las curules se distribuirán así: Pueblo Soberano 31, Liberación Nacional 17, Frente Amplio siete, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana, con una curul, respectivamente.

Llama mucho la atención que para esta ocasión, por primera vez en la historia democrática del país, la Asamblea Legislativa estará integrada mayoritariamente por mujeres, quienes integrarán 30 curules, mientras que 27 escaños serán ocupados por hombres.

LEA MÁS: Estas son las profesiones de los 57 diputados que estarán en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

TSE da la lista oficial de diputados para la próxima administración. (Alonso Tenorio)

Los nombres de las personas electas para cada partido son los siguientes:

Partido Pueblo Soberano:

- Nogui Acosta Jaen

- Kattia Alejandra Mora Montoya

- Stephan Brunner Neibig

- Mayuli Ortega Guzman

- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora

- Anna Katharina Müller Castro

- Antonio Barzuna Thompson

- Esmeralda Britton Gonzalez

- José Miguel Villalobos Umaña

- Zaira Murillo Marin

- Gerardo Bogantes Rivera

- Grethel Maria Avila Vargas

- Wilson Alfredo Jimenez Cordero

- Kattia Maria Ulate Alvarado

- Fernando Obaldia Alvarez

- Cindy Maria Blanco Gonzalez

- Robert Johsan Barrantes Camacho

- Yara Vanessa Jimenez Fallas

- Marta Eugenia Esquivel Rodriguez

- Juan Manuel Quesada Espinoza

- Nayuribe Guadamuz Rosales

- Daniel Asdrubal Siezar Cardenas

- Cindy Dayana Murillo Artavia

- Royner Mora Ruiz

- Maria Isabel Camareno Camareno

- Ariel Alfonso Mora Fallas

- Ana Ruth Esquivel Medrano

- Osvaldo Artavia Carballo

- Kristel Lizeth Ward Hudson

- Reynaldo Arias Mora

- Kathia Calvo Cruz

LEA MÁS: MEP anuncia plan para llevar la inteligencia artificial a las aulas, esto es lo que sabe hasta el momento

El cambio de legisladores se hará el próximo 1 de mayo. (Alonso Tenorio)

Partido Liberación Nacional:

- Álvaro Ramirez Bogantes

- Iztaru Alfaro Guerrero

- Rafael Angel Vargas Brenes

- Andrea Patricia Valverde Palavicini

- Marco Francisco Badilla Chavarria

- Diana Murillo Murillo

- Eder Francisco Hernandez Ulloa

- Karen Tatiana Alfaro Jimenez

- Janice Patricia Sandi Morales

- Salvador Padilla Villanueva

- Víctor Manuel Hidalgo Solis

- Angela Ileana Aguilar Vargas

- Ronald Alberto Campos Villegas

- Karol Vanessa Matamoros Montoya

- Norjelens Maria Lobo Vargas

- Jesús Antonio Calderón Calderón

- Mangell Mc Lean Villalobos

En el congreso habrá representación de cinco partidos políticos. (Alonso Tenorio)

Partido Frente Amplio:

- José María Villalta Florez Estrada

- Vianey Briyith Mora Vega

- Antonio Trejos Mazariegos

- Edgardo Vinicio Araya Sibaja

- Sigrid Violeta Segura Artavia

- Joselyn Fabiola Saenz Nuñez

- María Eugenia Roman Mora

Partido Unidad Social Cristiana

- Abril Gordienko Lopez

Coalición Agenda Ciudadana

- Claudia Vanessa Dobles Camargo