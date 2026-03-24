¿Estados Unidos enviará migrantes con antecedentes penales a Costa Rica? Esto dice Laura Fernández

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, se refirió este martes al acuerdo con Estados Unidos que permitirá a esa nación enviar migrantes deportados a nuestro país.

Laura Fernández dice que Estados Unidos no enviara migrantes con antecedentes penales. (Presidencia)

La próxima mandataria llegó a la Asamblea Legislativa, donde se reunió con diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberal Progresista (PLP), para hablar de los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso.

En su visita, Fernández conversó con la prensa y se refirió al acuerdo anunciado por Presidencia sobre los migrantes que serán traídos al país. Ante la consulta de si llegarán personas con antecedentes penales, dijo que no.

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“Son personas de núcleos familiares que simple y llanamente están en condición ilegal y que deben devolverse a su país de origen”, afirmó.

Ella aseguró que Costa Rica solo será una parada para que los migrantes se muevan en avión, o en el medio que corresponda, a su país de origen.

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El año pasado Estados Unidos ya había enviado dos grupos de migrantes. (John Durán)

Acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica ya está en pie

El acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica quedó en pie tras la visita de la delegada del presidente de Estados Unidos para el “Escudo de las Américas”, Kristi Noem, quien vino al país en estos días.

“Nosotros tenemos una alianza. Somos socios de manera voluntaria con el gobierno de los Estados Unidos y cuando usted tiene una alianza, en esa alianza se persiguen objetivos comunes”, dijo presidenta electa.

“Es una alianza ganar-ganar”, agregó.

Fernández sostiene que el país norteamericano ha cooperado con Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico y que, gracias a agencias estadounidenses, como la DEA y el FBI, ya se dieron las primeras extradiciones de costarricenses.