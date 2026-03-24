Nacional

Defensoría cuestiona acuerdo que Costa Rica firmó con EE.UU. para recibir migrantes por semana

Costa Rica recibirá 25 migrantes por semana tras un acuerdo firmado con EE.UU.

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

La Defensoría de los Habitantes cuestionó el acuerdo firmado entre Costa Rica y Estados Unidos para recibir a 25 migrantes por semana en el país.

LEA MÁS: Ministro revela dónde se hospedarían migrantes enviados por Estados Unidos, quienes se movilizarán libremente

El órgano defensor de los derechos de las personas señaló que no quiere más sorpresas como ocurrió el año pasado con los 200 migrantes que fueron deportados por Washington.

Asimismo, recordó que los migrantes son seres humanos que viven un “drama humano”.

“No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados. Hablamos de seres humanos, que son niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres en estado de embarazo, personas con discapacidad, entre otras; no hay espacio para la improvisación”, indicó Juan Carlos Pereira, defensor adjunto de los Habitantes.

El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio.
Las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos firmaron un acuerdo para permitir que 25 migrantes sean traídos al país por semana. (Casa Presidencial/La Nación)

“Son personas, no mercancías de intercambio”, añadió.

LEA MÁS: Semanas después de firmar acuerdo Escudo de las Américas, Rodrigo Chaves aceptó recibir de EE. UU. 25 migrantes por semana

Pidió informe a las autoridades

La Defensoría comunicó que las autoridades deben dar muestras efectivas, con hechos concretos y evidencia, para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes deportados.

Por eso, pidió un informe al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería, en el que se señalen las medidas que se van a implementar en la atención de los migrantes que manifiesten el peligro o temor de persecución de retornar a sus países de origen.

21/02/2025, Puntarenas, Ciudad Neilly, en el centro de Migración CATEM Centro de Atención a Migrantes en Ciudad Nelly Corredores de Puntarenas se encuentran los migrantes deportados de los Estados Unidos.
La Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades un informe sobre el acuerdo firmado entre Costa Rica y Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Asimismo, en el documento se debe indicar qué tipo de asistencia humanitaria recibirán y cómo se van a satisfacer sus necesidades básicas durante su estadía en el país.

LEA MÁS: ¿Estados Unidos enviará migrantes con antecedentes penales a Costa Rica? Esto dice Laura Fernández

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Defensoría de los Habitantesacuerdo migratoriomigrantesderechos humanos
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.