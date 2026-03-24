Ministro revela dónde se hospedarían migrantes enviados por Estados Unidos, quienes se movilizarán libremente

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aclaró varias de las dudas sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica que permite enviar a nuestro país grupos de hasta 25 migrantes cada semana.

Zamora explicó que aún no se tienen claras las nacionalidades de las personas deportadas que llegarían al país.

Mario Zamora revela dónde se hospedarían los migrantes que enviaría Estados Unidos. (Asamblea Legislativa)

“Todavía no se ha tenido la reunión técnica, la cual se va a sostener en las próximas semanas con la embajada de los Estados Unidos, a efectos de definir nacionalidades, condiciones, características, en fin, todos los detalles del proceso. Eso aún no está definido y, por lo tanto, será público una vez que tengamos esas reuniones con el gobierno de los Estados Unidos”, aseguró.

Podrían hospedarse en hoteles

El ministro reveló que en esta ocasión se darán cambios importantes con la estadía de los migrantes, en comparación con los 200 extranjeros enviados al país a inicios del año pasado.

En el caso anterior, todos los extranjeros fueron llevados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en la zona sur del país, y debían permanecer en las instalaciones del centro; ahora sería diferente.

El año pasado enviaron 200 migrantes al país. (John Durán)

“Hay una posibilidad de que sean hospedados en hoteles, pero eso son cosas que se hablarán en la reunión técnica que vayamos a sostener”, informó Zamora.

“Ellos se moverían en libertad aquí en Costa Rica, pero no son personas con antecedentes criminales y no van a tener ningún factor de riesgo para la seguridad de Costa Rica”, agregó.

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¿Cuanto tiempo estarían en Costa Rica?

Al consultarle al jerarca cuánto tiempo estarán los extranjeros en el país, dijo que eso dependerá de los trámites en cada una de sus naciones.

“Cada nacionalidad tiene su complejidad en los trámites migratorios. Todavía no hemos definido las nacionalidades que vendrían. Todo eso es parte de la futura reunión técnica que vamos a sostener”.

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En esta ocasión los extranjeros podrán movilizarse libremente. (Alonso Tenorio)

Según datos de Migración y Extranjería, de los 200 migrantes que llegaron a Costa Rica hace un año, solo el 55% fueron devueltos a sus países de origen.

Un 27,5% salieron de ese lugar de manera voluntaria una vez que se les regularizó su estadía temporal en el territorio nacional, mientras que otro 2,5% escapó.

El 15% restante solicitó refugio en Costa Rica y fueron acogidas en las diásporas que hay en Costa Rica.