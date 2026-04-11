Si tiene que pasar en los próximos días por el puente sobre río Tárcoles es mejor que lea esto

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizará una nueva intervención en el puente sobre el río Tárcoles a partir de este lunes 13 de abril, por lo que habrá paso regulado.

LEA MÁS: Incofer da buena noticia a usuarios de tren de importantes rutas

Desde finales de 2025, las autoridades están realizando trabajos de mejora en el puente. Como parte de las obras, se asfaltarán ambos carriles de la estructura y además, se harán labores de impermeabilización de la losa.

Por eso, desde este lunes 13 hasta el miércoles 15 de abril habrá paso en un solo carril.

El MOPT anunció que del lunes 13 al miércoles 15 de abril habrá paso regulado en el puente sobre el río Tárcoles. (MOPT/MOPT)

“Este importante esfuerzo de coordinación para completar, en ese plazo, la colocación de la carpeta asfáltica sobre la superestructura del puente se hace con el objetivo de causar la menor afectación posible a los usuarios”, indicó el MOPT.

LEA MÁS: Una beca le abrió las puertas a la universidad a Julio; sin ella no podría estudiar

Ambos carriles estarán habilitados a esta hora

El MOPT indicó que el otro carril se habilitará a las 6:00 a.m. del miércoles.

Mientras tanto, las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones de los banderilleros que están en el sitio.

Actualmente, el proyecto de rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles tiene un avance de 79%.

Se desconoce cuándo finalizarán las obras en la ruta 34.

El MOPT está realizando trabajos de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles desde finales de 2025. (José Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Más de 59 mil personas ya recibieron su FCL, según la SUPEN