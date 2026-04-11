Más de 59 mil personas ya recibieron su FCL, según la SUPEN

Varias operadoras de pensiones iniciaron el miércoles 1 de abril el depósito del ahorro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Hasta el jueves 9 de abril, se han pagado un total de 93.850.501.238 colones a las personas que solicitaron el dinero que les correspondían.

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El FCL es un ahorro laboral que los patronos aportan a los trabajadores que lo solicitan. El dinero se entrega cada cinco años.

A una semana desde que las operadoras empezaron la entrega del monto que les correspondían a los solicitantes, este medio consultó a la SUPEN cuántos pagos se han efectuado.

La SUPEN compartió que más de 59 mil personas ya recibieron su FCL. (Canva /Canva)

La Superintendencia confirmó que se han realizado 59.436 pagos a los solicitantes del FCL.

Con datos al jueves 9 de abril, la operadora que hizo más depósitos es del Banco Popular Pensiones, con una cifra de 27.316 pagos que representan un total de 43.907.123.195 millones de colones.

Seguida de Popular Pensiones, la operadora Vida Plena OPC efectuó 12.193 pagos con un total de 19.748.160.326 millones de colones.

Otras operadoras también realizaron el depósito del ahorro:

BN Vital: 9.342 pagos

BCR Pensiones: 5.611 pagos

OPC CCSS: 2.681 pagos

BAC SJ Pensiones: 2.293 pagos

SUPEN indicó que este año alrededor de 89.000 trabajadores podían acceder al FCL.

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¿Quiénes podían solicitar el FCL?

Las personas que querían el ahorro del FCL debían cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas es que debían tener al menos cinco años de relación laboral con el mismo patrono.

Asimismo, una persona que finalizó su relación laboral con el patrono por cualquier motivo, ya sea renuncia, despido, pensión o jubilación, podía solicitar el dinero.

La operadora Popular Pensiones hizo la mayor cantidad de pagos a solicitantes del FCL. (Jose Cordero)

Aquellas que sufrieron una reducción en su jornada laboral o una suspensión del contrato laboral podían solicitar el FCL.

Los beneficiarios del afiliado fallecido también podían pedir el ahorro.

Si usted no lo solicitó este 2026, no se preocupe, el dinero no tiene caducidad y es inembargable. Usted puede solicitar el ahorro dentro de cinco años.

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