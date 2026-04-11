Fotos: Así se vivieron los hermosos desfiles de la Batalla de Rivas en Alajuela

Las calles de Alajuela se llenaron este sábado 11 de abril de música, baile y color como parte de la conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría.

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Varias escuelas y colegios participaron en tradicionales desfiles que se realizaron en las vías aledañas al parque Juan Santamaría. Más de 3.000 estudiantes recorrieron 900 metros hasta la Fuente de la Libertad.

Antes de los tradicionales desfiles, se realizó un acto oficial en el parque, donde estuvieron el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez; el alcalde de Alajuela, Robert Thompson; delegaciones estudiantiles y ciudadanía en general; y la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive.

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Cada 11 de abril se conmemora el enfrentamiento contra la invasión del filibustero estadounidense William Walker, así como el acto de Juan Santamaría, quien prendió fuego al mesón de guerra, el refugio de los filibusteros, sacrificando su vida. Este año se celebraron 170 años de la Batalla de Rivas.

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

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Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

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Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miles de estudiantes llenaron las calles de Alajuela de color, baile y música este sábado 11 de abril con desfiles en conmemoración de la Batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)