Claudia Dobles define sus prioridades como diputada

La diputada entrante y exprimera dama de la República, Claudia Dobles, compartió cuáles son sus prioridades para la próxima Asamblea Legislativa y cuáles temas le gustaría trabajar a partir del 1 de mayo.

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Claudia Dobles, quien es la única representante de la Coalición Agenda Ciudadana en el Congreso, comentó que tiene interés en temas como seguridad, tecnología, nombramientos y presupuesto.

“Estamos muy interesados en temas de tecnología, la disrupción y un poco cuál va a ser el debate alrededor del futuro del trabajo ante la inteligencia artificial, la automatización. El tema de nombramientos va a ser muy importante para nosotros a nivel de seguimiento, así como seguridad y, por supuesto, cómo vamos a priorizar el presupuesto”, dijo tras recibir la inducción en el plenario.

La diputada entrante Claudia Dobles compartió cuáles temas priorizará en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Comentó que las finanzas públicas del gobierno de Rodrigo Chaves quedarán en una situación más comprometida que la que se entregó en ciertas áreas en el 2022, cuando el actual presidente inició su mandato.

“La próxima administración va a tener también una estrechez fiscal alrededor del presupuesto y nosotros queremos ser muy vigilantes de que ese presupuesto se priorice de manera adecuada. Creemos que, sin ninguna duda, una de las prioridades tiene que ser seguridad, así como educación”, indicó Claudia Dobles.

Ella señaló que participará en las comisiones en las que será nombrada y será vigilante a los proyectos que se presenten.

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Tuvo conversaciones con otros diputados

Como parte de los preparativos para el cambio de mandato legislativo y presidencial, la diputada entrante comentó que ha tenido conversaciones con algunos diputados de otros partidos.

Por ejemplo, tuvo la oportunidad de hablar con Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.

También tuvo acercamientos con Abril Gordienko, la única diputada electa del Partido Unión Social Cristiana; José María Villalta, de Frente Amplio, y Nogui Acosta, de Pueblo Soberano.

Claudia Dobles comentó que tuvo conversaciones con otros diputados como Álvaro Ramírez, Abril Gordienko, José María Villalta y Nogui Acosta. (Cortesía/Cortesía)

“Esperamos de nuevo encontrar coincidencias para aquellas cosas a nivel de prioridades que, en el caso de nosotros, son seguridad, listas de espera, la capacidad de seguro social, pensiones, costo de vida y oportunidades para los costarricenses, que podamos trabajar en equipo y en conjunto”, dijo.

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