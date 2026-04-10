CCSS anuncia el uso de inteligencia artificial en delicado tema que muchos creerían imposible

La Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que está usando la inteligencia artificial (IA) en un delicado tema que hasta hace poco era impensado.

La institución activó, desde finales de febrero, los planes de contingencia y monitoreo continuo de los contratos de medicamentos e insumos médicos, apoyados en herramientas de IA.

CCSS usa IA para controlar procesos de logística en medio de la guerra de medio oriente. (Albert Marín)

El objetivo de esta activación es mitigar los riesgos por el contexto de la logística mundial, particularmente ante el conflicto armado entre Irán e Israel.

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El gerente de Logística, el Dr. Esteban Vega de la O, explicó que, a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia por covid-19, la crisis de contenedores y el conflicto entre Rusia y Ucrania, se desarrolló un modelo que integra IA para vincular los contratos institucionales con el país de origen y eventos internacionales que podrían afectar el traslado hacia Costa Rica.

“Esto nos permite anticiparnos y accionar de forma temprana para mitigar cualquier impacto en el abastecimiento institucional”, señaló el jerarca.

La herramienta le permite a la CCSS controlar los inventarios. (Creada con ChatGPT)

¿Qué hace la herramienta?

La herramienta de trazabilidad y monitoreo de la logística mundial integra bases de datos internas con indicadores internacionales de riesgo, mediante una matriz de registro y un tablero interactivo en Power BI.

El Dr. Vega indicó que, en un entorno globalizado, los eventos internacionales pueden incidir directamente en la cadena de suministro institucional.

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Él dice que países como India y China, en el caso de productos terminados, y Pakistán y Afganistán, en el caso de materias primas, son clave en la provisión institucional. Por ello, situaciones geopolíticas pueden impactar variables como el costo del petróleo, el precio de los contenedores, la disponibilidad de carga aérea y marítima, así como la saturación de puertos.

La IA ayuda a detectar problemas de abastecimiento de medicamentos. (Jorge Castillo)

Atentos para identificar riesgos

Ante este escenario, la institución mantiene coordinación permanente con proveedores para identificar riesgos y definir medidas oportunas.

La herramienta permite focalizar la atención en productos y proveedores cuyos países de origen podrían verse afectados, así como solicitar a los contratistas la verificación con los fabricantes de posibles impactos en las entregas programadas.

A partir de este análisis, se pueden implementar medidas como nuevas compras, diversificación de países de origen o ajustes en las rutas de traslado, con el objetivo de garantizar la continuidad del abastecimiento y la prestación de los servicios de salud.

La pretensión institucional es consolidar, a través de la planificación, la innovación, la anticipación y la resiliencia, una cadena de suministro robusta que responda a los retos de la logística global.