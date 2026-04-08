Suspenden a cinco funcionarios de hospital de la CCSS por esta razón

Cinco funcionarios fueron separados de su cargo en el hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, mientras se realiza una investigación por presuntas irregularidades en la atención de pacientes.

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Se tratan de Randall Álvarez, director del hospital Monseñor Sanabria; Josefa Herrera, jefa de enfermería; Alexis Vargas, director administrativo; Eimy Lamas, jefa de recursos humanos; y Cindy Molina, jefa de nutrición.

Todos fueron suspendidos de sus cargos por un periodo de hasta dos meses.

Suspendieron a cinco funcionarios de altos cargos mientras se realiza una investigación por presuntas irregularidades. (Cortesía CCSS )

Esto se dio después de que Jimena Araya, médica cardióloga, denunciara que, supuestamente, se priorizaban a pacientes de la consulta privada cuando había personas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que han esperado por mucho tiempo por procedimientos como cateterismos.

Además, la denunciante comentó que les daban el alta a pacientes a pesar de que estaban en una situación de salud crítica.

Días después, a finales de marzo, hubo un paro de labores por parte de funcionarios de enfermería de este centro médico. Ellos exigieron mejores condiciones laborales.

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¿Quién asumió la dirección del hospital de Puntarenas?

Mientras Álvarez está suspendido como director del hospital Monseñor Sanabria, David Fernando Díaz Chavarría asumió de forma interina el cargo.

Díaz Chavarría se desempeña como director del área de salud de Quepos.

Le consultamos a la CCSS quiénes asumirán las demás jefaturas, cuyos funcionarios también fueron suspendidos, pero estamos a la espera de la respuesta.

Hace unos días, una funcionaria denunció irregularidades en la atención de pacientes y además, los enfermeros hicieron un paro de labores para pedir mejores condiciones. (CCSS /CCSS)

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