Nacional

Suspenden a cinco funcionarios de hospital de la CCSS por esta razón

Los funcionarios de altos cargos del hospital fueron suspendidos mientras se realiza una investigación

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Cinco funcionarios fueron separados de su cargo en el hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, mientras se realiza una investigación por presuntas irregularidades en la atención de pacientes.

LEA MÁS: Chances de la JPS: Estos son los números ganadores del sorteo del 7 de abril

Se tratan de Randall Álvarez, director del hospital Monseñor Sanabria; Josefa Herrera, jefa de enfermería; Alexis Vargas, director administrativo; Eimy Lamas, jefa de recursos humanos; y Cindy Molina, jefa de nutrición.

Todos fueron suspendidos de sus cargos por un periodo de hasta dos meses.

Nuevo hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. CCSS
Suspendieron a cinco funcionarios de altos cargos mientras se realiza una investigación por presuntas irregularidades. (Cortesía CCSS )

Esto se dio después de que Jimena Araya, médica cardióloga, denunciara que, supuestamente, se priorizaban a pacientes de la consulta privada cuando había personas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que han esperado por mucho tiempo por procedimientos como cateterismos.

Además, la denunciante comentó que les daban el alta a pacientes a pesar de que estaban en una situación de salud crítica.

Días después, a finales de marzo, hubo un paro de labores por parte de funcionarios de enfermería de este centro médico. Ellos exigieron mejores condiciones laborales.

LEA MÁS: Costa Rica tomó una importante decisión para proteger a las abejas

¿Quién asumió la dirección del hospital de Puntarenas?

Mientras Álvarez está suspendido como director del hospital Monseñor Sanabria, David Fernando Díaz Chavarría asumió de forma interina el cargo.

Díaz Chavarría se desempeña como director del área de salud de Quepos.

Le consultamos a la CCSS quiénes asumirán las demás jefaturas, cuyos funcionarios también fueron suspendidos, pero estamos a la espera de la respuesta.

Enfermera lleva incubadora con bebé por pasillo hospitalario
Hace unos días, una funcionaria denunció irregularidades en la atención de pacientes y además, los enfermeros hicieron un paro de labores para pedir mejores condiciones. (CCSS /CCSS)

LEA MÁS: El Manudito llegó a Costa Rica y ver el abrazo que le dio a su mamá nos hace entender lo que vivió

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hospital Monseñor SanabriaCCSS investigaciónirregularidades atención pacientesfuncionarios suspendidos Costa Rica
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.