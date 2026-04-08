Chances de la JPS: Estos son los números ganadores del sorteo del 7 de abril

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) regresó este martes 7 de abril, tras un receso por la Semana Santa, con un jugoso premio mayor que estaba en 160 millones de colones en dos emisiones.
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Pasadas las 7:30 p.m. se dieron a conocer los números ganadores, según el premio.
Estos son los números favorecidos del sorteo de este martes:
- Premio mayor: 16, serie 293
- Segundo premio: 67, serie 151
- Tercer premio: 13, serie 717
Si usted ganó alguno de estos premios, aproveche esta oportunidad para cambiar el número para que le entreguen el dinero que le corresponde.
¿Dónde se puede reclamar el premio?
Hay diferentes lugares donde puede reclamar su premio. Uno de ellos son las oficinas de la JPS.
Incluso, puede ir a algún banco autorizado para cambiar el premio o puede hacerlo a través de los socios comerciales.
Si compró a través del sitio web de la Junta y ganó algún premio, el dinero que le corresponde le será depositado en la cuenta bancaria que registró en dicha plataforma.
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Así estaban los premios
Además del premio mayor que estaba en 160 millones de colones en dos emisiones, la Junta entregaba otros dos premios importantes: el segundo y el tercero.
El segundo premio era de 25 millones de colones por emisión y el tercero, 7 millones de colones.
Próximo sorteo de Chances
Este viernes 10 de abril habrá otro sorteo de Chances, pero el monto de los premios cambiará.
El premio mayor será aún más jugoso, pues estará en 240 millones de colones en dos emisiones.
El segundo premio será de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.
La JPS realizará el juego alrededor de las 7:30 p.m. por medio de su página en Facebook.
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