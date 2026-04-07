Rodrigo Arias presentó un proyecto de ley para hacer un cambio histórico y curioso en el país

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, presentó, a pocos meses de terminar su periodo como diputado, un proyecto de ley que pretende un curioso cambio que quedaría grabado en los libros de historia del país.

La reforma que pretende el liberacionista está relacionada con los símbolos nacionales. Él pretende integrar algo muy conocido por los costarricenses a esa selecta lista; se trata de la obra musical del “Duelo de la Patria”.

Rodrigo Arias propone que la obra "El Duelo de la Patria" sea un símbolo nacional. (Rafael Pacheco)

“Esta famosa obra ‘El Duelo de la Patria’ fue compuesta con motivo de los funerales del presidente Tomás Guardia. El autor de esta pieza también lo es de varias marchas de carácter político, así como valses, mazurcas e himnos”, detalla la justificación de la iniciativa.

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“La marcha fúnebre de ‘El Duelo de la Patria’ fusiona en sí los más profundos sentimientos, no solo de su compositor -amigo personal del señor Tomas Guardia - sino los de un país a través del tiempo; fue compuesta en 1882, cuando acaeció la muerte del general Tomás Guardia Gutiérrez, presidente de la República de Costa Rica en dos ocasiones, ante la pérdida del héroe nacional militar de carrera, herido en el combate de San Jorge, que veló sus armas y las utilizó en la campaña de 1856 para defender al país”, agrega.

La bandera de Costa Rica fue uno de los primeros símbolos nacionales. (Shutterstock)

Gran valor histórico y cultural

En el texto se destaca que esta pieza musical evoca el amor a la patria, el apego a los valores de la lealtad, el honor, el cariño, la amistad, la entrega y el amor por aquellos que hicieron de Costa Rica la patria grande desde los valores artísticos.

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“Respetuosamente, como costarricense, reitero mi solicitud de Declaratoria de la marcha fúnebre ‘El Duelo de la Patria’, del compositor costarricense Rafael Chaves Torres, como símbolo nacional de la República de Costa Rica, por su trascendencia en el tiempo, incluso de su propósito original y ante su continua vigencia como obra musical de marcha fúnebre, incluso en otras facetas culturales de Costa Rica y otros países hermanos, que desde hace muchos años fue aceptada oficialmente para todos los actos solemnes en horas fúnebres de la República”, explicó Arias.

La carreta típica fue elegida por su papel en el trabajo del campo. (Heredia por Media Calle)

El país cuenta con 20 símbolos nacionales

Actualmente, el país tiene 20 símbolos nacionales. Los más antiguos son la bandera y escudo, que datan de 1848, con la fundación de la República. Luego se sumó el himno nacional.

Más adelante se incorporaron a la lista la guaria morada, la carreta, el venado cola blanca, la marimba, el yigüirro, el árbol de Guanacaste, la antorcha, los crestones del Chirripó, el manatí, el Teatro Nacional.

El perezoso también está en la valiosa lista. (Alonso Tenorio)

Recientemente, se declararon símbolos nacionales el café, las esferas de piedra, el perezoso, la mariposa morpho, la mascarada, el colibrí y la casa de adobes y bahareque.