TSE hace importante anuncio para trámites de cédula y tarjeta de identidad de menores

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo un anuncio importante para las personas que deben hacer trámites relacionados con la cédula o la tarjeta de identidad de menores.

La institución anunció una medida especial que estará vigente durante toda esta semana.

TSE amplía horario para trámites de cédulas y tarjeta de identidad de menores. (John Durán)

“Con el objetivo de facilitar la gestión del documento de identidad tras el receso de Semana Santa, (el TSE) extenderá su horario de atención del lunes 6 al viernes 10 de abril”, detalló la institución.

Del lunes 6 al viernes 10 de abril, las oficinas centrales del TSE y sus sedes regionales tendrán un horario ampliado entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.

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Eso sí, tome en cuenta que este horario especial es solo para hacer trámites de la cédula y la tarjeta de identidad de menores, los demás se seguirán haciendo en el horario habitual, que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Aproveche estos días porque la próxima semana el horario de las oficinas del TSE volverá a la normalidad.

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La medida aplica solo para esta semana. (Rafael Pacheco)

Reposiciones de cédulas

Recuerde que ahora los ciudadanos que soliciten más de un documento de identidad en un mismo año calendario, deben pagar $11,92 (unos ¢5.900 colones), monto que equivale al valor de su producción.

Hay algunas excepciones para el cobro de la reposición de la cédula, entre ellas están las personas con discapacidad (con carné vigente o certificación emitida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), adultos mayores, personas indígenas, población privada de libertad en los centros de atención institucional y situaciones excepcionales que se presenten por imposibilidad de pago de alguna persona usuaria.