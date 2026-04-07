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IA revela combinación de la suerte para el regreso de los Chances en sorteo de este martes

El sorteo de Chances regresa este martes tras la pausa de Semana Santa, con acumulados millonarios y nuevas combinaciones que generan expectativa

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Por Hillary Chinchilla Marín

Los Chances de la Junta de Protección Social regresan este martes tras la suspensión durante Semana Santa, con un acumulado que alcanza los ₡1.292 millones y nuevas predicciones de números generadas por inteligencia artificial.

La expectativa crece entre los jugadores debido a los altos premios y el regreso del juego tras varios días sin sorteos.

Combinación de la suerte según IA

Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica.
Chances regresa este martes con acumulados millonarios en Costa Rica. (Foto creda con IA) (Chatgpt/creada con Chatgpt)

Para este sorteo, la IA sugiere como número de dos cifras el 39 y como serie el 726, una combinación basada en patrones recientes y comportamiento estadístico.

Aunque estas predicciones no garantizan resultados, muchos jugadores las utilizan como guía al momento de elegir sus números.

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Millonarios acumulados para el sorteo

El regreso del Chances llega con premios atractivos:

  • Acumulado 1: ₡1.292 millones
  • Acumulado 2: ₡312.500.000
  • Premio mayor: ₡80 millones

Estos montos convierten el sorteo en uno de los más esperados del mes.

Regreso tras Semana Santa

La Junta de Protección Social reanuda los sorteos luego de la suspensión de tres fechas durante la Semana Santa, lo que aumentó la expectativa entre los jugadores.

El sorteo de este martes marca el regreso oficial del Chances y podría dejar nuevos ganadores en el país.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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