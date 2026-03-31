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¿Quiénes ganaron el acumulado de la JPS y cuánto dinero recibieron? Así se repartió el millonario premio

El premio acumulado 2 de la JPS fue entregado a dos personas en Limón tras el sorteo de Chances.

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Por Hillary Chinchilla Marín

El premio acumulado 2 de la Junta de Protección Social (JPS) dejó un total de ₡130 millones en manos de dos personas tras el sorteo de Chances realizado el pasado 24 de marzo.

Cada ganador recibió ₡65 millones, luego de acertar la combinación favorecida del acumulado.

Así se repartió el millonario acumulado

Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
El premio total del acumulado alcanzaba los ₡325 millones. (Shutterstock/Shutterstock)

El monto total del acumulado ascendía a ₡325 millones, correspondiente al número 96 con serie 056, en dos emisiones.

Según informó la JPS, uno de los ganadores es un hombre vecino de Limón, con edad entre 46 y 50 años, quien compró dos fracciones del número ganador.

La segunda ganadora es una mujer, también de Limón y mayor de 65 años, quien igualmente adquirió dos fracciones, lo que le permitió obtener el mismo monto: ₡65 millones.

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Ambos premios fueron canjeados en sucursales del Banco de Costa Rica y posteriormente validados por la institución.

El acumulado sigue creciendo

Imagen de tómbola de sorteo de lotería
Dos personas ganaron ₡65 millones cada una del acumulado 2. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Tras la entrega de este premio, la JPS confirmó que el acumulado continuará en los próximos sorteos.

El siguiente sorteo de Chances será el 7 de abril, con un acumulado 1 de ₡1.292 millones y un acumulado 2 de ₡312 millones, lo que mantiene el interés de los jugadores.

Además, la institución recordó que no es necesario realizar pagos adicionales para participar en el acumulado, ya que basta con adquirir productos oficiales.

La JPS reiteró que estos premios no solo representan una oportunidad para los jugadores, sino que también contribuyen al financiamiento de programas sociales en el país.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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