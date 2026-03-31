¿Quiénes ganaron el acumulado de la JPS y cuánto dinero recibieron? Así se repartió el millonario premio

El premio acumulado 2 de la Junta de Protección Social (JPS) dejó un total de ₡130 millones en manos de dos personas tras el sorteo de Chances realizado el pasado 24 de marzo.

Cada ganador recibió ₡65 millones, luego de acertar la combinación favorecida del acumulado.

Así se repartió el millonario acumulado

El premio total del acumulado alcanzaba los ₡325 millones. (Shutterstock/Shutterstock)

El monto total del acumulado ascendía a ₡325 millones, correspondiente al número 96 con serie 056, en dos emisiones.

Según informó la JPS, uno de los ganadores es un hombre vecino de Limón, con edad entre 46 y 50 años, quien compró dos fracciones del número ganador.

La segunda ganadora es una mujer, también de Limón y mayor de 65 años, quien igualmente adquirió dos fracciones, lo que le permitió obtener el mismo monto: ₡65 millones.

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Ambos premios fueron canjeados en sucursales del Banco de Costa Rica y posteriormente validados por la institución.

El acumulado sigue creciendo

Dos personas ganaron ₡65 millones cada una del acumulado 2. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Tras la entrega de este premio, la JPS confirmó que el acumulado continuará en los próximos sorteos.

El siguiente sorteo de Chances será el 7 de abril, con un acumulado 1 de ₡1.292 millones y un acumulado 2 de ₡312 millones, lo que mantiene el interés de los jugadores.

Además, la institución recordó que no es necesario realizar pagos adicionales para participar en el acumulado, ya que basta con adquirir productos oficiales.

La JPS reiteró que estos premios no solo representan una oportunidad para los jugadores, sino que también contribuyen al financiamiento de programas sociales en el país.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor