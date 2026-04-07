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Reconocido restaurante en Heredia anuncia su cierre tras 9 años de operación y este es el motivo

El restaurante Richy’s anunció el cierre de su local tras nueve años de operación, generando una ola de reacciones entre sus clientes en redes sociales

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Por Hillary Chinchilla Marín

El reconocido restaurante Richy’s, ubicado en Heredia, anunció el cierre de sus puertas tras nueve años de funcionamiento, según comunicaron en sus redes sociales, donde la noticia generó decenas de mensajes de tristeza y apoyo por parte de sus clientes.

Cierre por problemas externos

Restaurante Richy’s anunció su cierre tras nueve años en Heredia.
Restaurante Richy’s anunció su cierre tras nueve años en Heredia. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

A través de una publicación en Facebook, el negocio informó que la decisión se tomó debido a “problemas e inconsistencias con algunas instituciones” y situaciones relacionadas con vecinos, lo que habría impedido continuar con la operación normal del local.

En el mensaje, el equipo explicó que, pese a realizar mejoras y cumplir protocolos, no lograron mantener las condiciones necesarias para seguir trabajando con normalidad.

Buscan reabrir en otra ubicación

El restaurante también indicó que se encuentran valorando la posibilidad de trasladar sus operaciones a otro sitio, aunque por ahora no hay una fecha ni lugar definido.

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Además, anunciaron un evento de despedida hasta el lunes 13 de abril, invitando a sus clientes a visitar el local por última vez.

Clientes reaccionan con nostalgia

La publicación se llenó de comentarios de seguidores lamentando la noticia y destacando la importancia del lugar.

Dónde vayan vamos con ustedes”, “El mejor lugar en Heredia”, “Una lástima por el punto y la comida”, “Esperamos pronto la apertura en otro lugar”, “No es justo” y “Qué duro”, fueron algunas de las reacciones.

El mensaje de despedida concluye agradeciendo los años compartidos y dejando abierta la posibilidad de un regreso: “No es un adiós, sino un hasta pronto”.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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