CCSS alerta sobre algo grave que está pasando con el EDUS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a conocer una grave situación que se está dando con el EDUS.

La institución dio a conocer que la popular herramienta ya alcanzó los 2.596.085 usuarios activos, pero confirmó un tema delicado con el que luchan a diario.

Quienes usan el EDUS lo hacen principalmente para sacar citas y consultar temas de recetas de medicamentos.

CCSS alerta por algo grave que está pasando con el EDUS. (Albert Marín)

La Caja impulsa el uso directo de esta herramienta digital con el objetivo de que cada vez más personas gestionen sus servicios de salud de forma autónoma, pero eso también representa riesgos.

“Históricamente, existían prácticas informales donde algunas personas hacían filas para obtener espacios de citas y luego los ofrecían a otros usuarios. Actualmente, con la evolución del EDUS, esta dinámica ha migrado hacia el uso indebido de claves personales para gestionar citas mediante la aplicación.

“Ante esta situación, la CCSS ha fortalecido sus mecanismos de seguridad con el fin de reducir estas prácticas y proteger la información sensible de los asegurados”, informó la entidad.

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Hay denuncias formales por el uso indebido de claves

Michael Enrique Rodríguez Cordero, jefe de subárea del Área de Estadística en Salud de la Gerencia Médica, explicó que, si bien la institución no cuenta con un registro específico de estos casos, se tiene conocimiento de situaciones que incluso han derivado en denuncias formales.

“La clave para prevenir estos casos es que las personas conozcan y utilicen adecuadamente la aplicación”, señaló Rodríguez.

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La Caja trabaja en dar mayor seguridad a los usuarios de la aplicación. (Albert Marín)

El funcionario dijo además que medidas como el bloqueo de citas forman parte de los controles implementados para resguardar a los usuarios.

“Cuando más personas utilicen la aplicación, estas prácticas por parte de los denominados ‘gavilanes’ irán disminuyendo”, agregó.

La institución continúa desarrollando acciones de capacitación dirigidas a la población, con el propósito de fortalecer el uso seguro del EDUS y evitar la exposición de datos personales y sensibles.