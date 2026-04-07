Buscan a exfuncionario que no ha devuelto millonada a la Asamblea y publican su nombre en importante medio

La Asamblea Legislativa anda en busca de un exasesor del diputado Leslye Bojorges por un motivo que cuesta creer.

Se trata de José Abraham Carvajal, quien trabajó un tiempo como asesor en el despacho del diputado, y a quien le pagaron de más.

Según asegura la Asamblea Legislativa, él debe devolver al Congreso un total de ¢5.743.115. Su nombre y la deuda salieron publicados en el medio de comunicación oficial del gobierno: La Gaceta.

Asamblea Legislativa busca a exfuncionario por millonada que tiene que devolver. (Alonso Tenorio)

Carvajal fue contratado como Asesor Especializado B-R de febrero a octubre del 2024. Supuestamente, ese cargo tiene como requisito que la persona tenga licenciatura y, en apariencia, Carvajal no la tiene, por lo que le correspondía un salario de un Asesor Especializado A o B.

Según los datos de la Asamblea Legislativa, el salario de un Asesor Especializado B-R es de ¢1.240.800, mientras que el de un Asesor Especializado A es de ¢608.133 y el de un Asesor B de ¢650.374, es decir, la diferencia es casi del doble del salario.

LEA MÁS: Rodrigo Arias presentó un proyecto de ley para hacer un cambio histórico y curioso en el país

Intentaron negociar con el exfuncionario

Freddy Camacho, gerente del Departamento de Asesoría Legal del Congreso, explicó que ya ellos trataron de negociar con Carvajal, pero nada que paga.

“En este caso en concreto, Recursos Humanos explica que hubo un error y a la persona se le pagó una plaza de mayor nivel, con un salario mayor.

El hombre trabajó en el despacho del diputado Leslye Bojorges. (Asamblea Legislativa)

“Cuando lo detectan, contactan al funcionario con las notificaciones que regula este reglamento. El funcionario en un primer momento hace una oferta de devolver los dineros, pero con un plazo muy extenso, de 36 meses, cuando lo usual aquí es que estos arreglos de pago se hagan con 10 meses como máximo; entonces, no se le aceptó la propuesta de pago y se siguió con el procedimiento”.

LEA MÁS: Turista español se vuelve viral tras decir que algo de Costa Rica es “horrible”

Camacho contó que hasta lo fueron a buscar a la casa, pero no encontraron la vivienda.

“En este caso hay que ir a notificarlo al lugar de residencia. Solamente que la dirección que él anotó en su expediente personal era una dirección muy inexacta. Aun así, fuimos; no lo localizamos.

“Lo llamamos por teléfono, él dijo que iba a venir a nuestra oficina por lo menos a conversar, no se presentó y entonces lo que procede cuando no hay una dirección clara y exacta, es hacer la publicación en La Gaceta, para que la persona, si la ve, se presente, pero si no, se tiene, pues, notificado”, detalló el funcionario.

Si el no paga, se tramitaría un cobro judicial. (Canva)

¿Qué pasa si no aparece el exasesor?

Si Carvajal sigue sin aparecer a pagar la millonada, entonces podría exponerse a medidas legales serias.

“Si la persona no se presenta a la audiencia que le estamos confiriendo, nosotros, como institución le pasamos el expediente y el caso a la Procuraduría que nos representa para ver si es posible contactarlo y recuperar el dinero en vía judicial.

“No es sencillo, pero bueno, estamos obligados a seguir el procedimiento y llegar hasta la última instancia, que es incluso el cobro en vía judicial”, aseguró Camacho.