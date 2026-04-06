Turista español se vuelve viral tras decir que algo de Costa Rica es “horrible”

Un turista español se volvió viral en Tiktok luego de compartir un video en el que describe su experiencia en Costa Rica, donde afirmó que hay algo “horrible”, aunque insistió que predominan los aspectos positivos.

“La verdad es que son horribles”

El visitante no dudó en usar palabras directas para referirse a uno de los puntos que más le incomodó: “La verdad es que son horribles”, dijo al hablar de las presas en el país.

Explicó que, aunque Costa Rica es un país relativamente pequeño, los tiempos de traslado pueden extenderse mucho más de lo esperado. “Para hacer 100 kilómetros tardé 2 o 3 horas, pero con atascos esas 2 o 3 horas son 5 o 6 horas”, comentó.

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Incluso, relató una experiencia puntual: “Hoy teníamos que hacer un camino de 14 kilómetros y hemos tardado una hora y media”.

Turista español se volvió viral tras opinar sobre Costa Rica con frases directas. (Captura/Captura)

Elogios a la gente y la naturaleza

Más allá de esa crítica, el turista destacó que su experiencia fue mayoritariamente positiva. “La naturaleza de este país es preciosa y probablemente de las mejores de todos los países que he visitado”, aseguró.

Sobre las personas, también mostró sorpresa: “He sentido que en este país la gente es demasiado amable”.

Agregó que la actitud de los costarricenses va más allá de la cortesía: “Te ayudan no solo por quedar bien, sino porque de verdad disfrutan con ello”.

También resaltó el estilo de vida local: “Siempre se les ve felices, no se les ve preocupados” y mencionó expresiones como el “pura vida” para describir esa forma de enfrentar la vida.

Una conclusión positiva

A pesar de los problemas de tráfico, el visitante fue claro en su balance final: “Yo creo que es un país que sí o sí tienes que visitar”.

Incluso afirmó que “la forma de vivir que tienen aquí probablemente es de las mejores del mundo”, dejando claro que encontró muchas más cosas buenas que malas durante su paso por el país.

El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios coinciden en destacar tanto la amabilidad de los costarricenses como los retos en movilidad.

Nota realizada con ayuda de IA