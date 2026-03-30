Estadounidense hizo un sorpresivo aviso a otros para que no vengan a Costa Rica, estos son sus motivos

Un usuario estadounidense de TikTok, identificado como Sean, generó conversación en redes sociales tras publicar un video en el que lanza una aparente advertencia: “No vayas a Costa Rica si eres estadounidense”.

Sin embargo, su mensaje terminó siendo todo lo contrario: un elogio a la calidad de vida, la naturaleza y el ambiente del país.

El tiktoker estadounidense Sean publicó un video viral sobre Costa Rica. (Captura /Captura)

“Te imploro que no vayas a Costa Rica”

En el video, Sean utiliza un tono irónico para describir su experiencia. “Te imploro que no vayas a Costa Rica, aquí está el problema: la gente es muy agradable, la comida es muy buena y fresca”.

El creador también destacó aspectos cotidianos que lo impactaron.

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“Hay puestos de frutas en cada esquina… si no quieres beber nada más que agua de coco durante todo el día, simplemente lo abren allí mismo”.

Incluso, resaltó la cercanía con la naturaleza. “La mayoría de esas cosas están justo al lado de la playa o la jungla… y en la jungla tienes cosas malas: mariposas, colibríes, monos”.

El verdadero mensaje detrás del video

Aunque el inicio puede parecer una crítica, el mensaje apunta a una comparación con su vida en Estados Unidos.

“Estarás de un humor increíble y luego tendrás que regresar a este infierno olvidado de Dios”, expresó, al referirse a su regreso.

También cuestionó el ambiente informativo en su país. “Todo el mundo está pensando en los precios de la gasolina, esta guerra… tienes que entender que no hablan de estas cosas allá”.

Un video que conecta con la experiencia de muchos

El tiktoker aseguró que su experiencia fue tan positiva que no quería regresar. “No vayas a Costa Rica. Nunca querrás volver (a casa)”.

Incluso, confesó que apenas regresó ya pensaba en viajar de nuevo. “Ya quiero volver a subirme a un avión y soportar las nueve horas”.

El video rápidamente se viralizó, generando reacciones de usuarios que coinciden en destacar la calidad de vida y el entorno natural del país.

*Nota realizada con ayuda de IA