Partido Pueblo Soberano hará historia desde su primer día en la Asamblea Legislativa

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) hará historia en Costa Rica desde su primer día en la Asamblea Legislativa.

Este partido, que llegará por primera vez al Congreso, anunció que se dejará todos los puestos del Directorio Legislativo.

Y es que las 31 diputaciones con las que contará en la próxima administración le permiten elegir con toda tranquilidad la totalidad de los cargos, sin necesidad de buscar apoyo en otras fracciones legislativas.

PPSO se dejará todos los puestos del Directorio Legislativa (John Durán)

Según lo informado por el PPSO, estos serían los nombres de quienes dirigirán la Asamblea durante el primer año de labores.

- Presidenta: Yara Jiménez

- Vicepresidenta: Esmeralda Britton.

- Primera Secretaría: Gerald Bogantes.

- Segunda Secretaría: Reynaldo Arias

- Primera Prosecretaría: Kattia Mora.

- Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz.

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Desde el 2001 un partido no asumía todo el directorio

Según datos de la Asamblea Legislativa, en los cuales hay registros desde la Fundación de la Segunda República, en 1949, hace décadas era muy común que un solo partido (el oficialista) se dejará todos los puestos del Directorio Legislativo.

En 1949, por ejemplo, todos los puestos fueron del Partido Unión Nacional; ese escenario se repitió en múltiples ocasiones. Luego, durante varios periodos, fue el Partido Liberación Nacional (PLN) el que se dejó todos los puestos del directorio.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también ocupó todos los puestos del directorio en distintos periodos. De hecho, fue el último en lograrlo en el periodo 2001-2002; desde ahí ningún partido había tenido la totalidad del Directorio Legislativo.

Desde el 2002 un partido político no tenía el control total del directorio. (Alonso Tenorio)

Un mensaje antidemocrático

El politólogo Gustavo Araya asegura que la decisión de PPSO da un mensaje muy claro a los demás partidos políticos que tendrán representación en el Congreso y también al pueblo costarricense.

“Es una apuesta antidemocrática porque uno no gobierna para imponer la fuerza. Cede puestos, cede posiciones, cede políticas públicas, tiene que acostumbrarse a la negociación. Esta propuesta es un pésimo indicio con respecto al mensaje que le están enviando a la oposición; lo que le están diciendo es: ‘Ustedes no nos importan, los que vinimos a gobernar somos nosotros y lo vamos a hacer ocupando todos los puestos de poder’.

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“Esto les ayuda para generar en la masa, que es propia, su secta, emociones, no razones, no soluciones. El oficialismo ha gobernado cuatro años con emociones y no con resultados”, explicó el experto.

Araya dijo que el mensaje también alude a los costarricenses que salieron a votar en febrero pasado.

“‘No me importa por quién haya votado usted, no lo voy a tomar en cuenta’. Más que un mensaje para la oposición, es un mensaje para el pueblo”.

“Eso quiere decir que el chavismo piensa en ganar posición en la Asamblea Legislativa arriesgando el modelo democrático”, agregó.

Rodrigo Chaves podría tener gran poder en Casa Presidencial y en el Congreso. (Rafael Pacheco)

Control del directorio y las comisiones

Rubén Grillo, quien también es politólogo, coincide con Araya sobre el claro mensaje que está dando PPSO.

“Ese mensaje, en vez de generar puentes, los está dinamitando. Es muy similar a la línea que ha tenido este gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que no ha generado mayorías en la Asamblea Legislativa para aprobar proyectos que eran la punta de lanza de su gobierno, por ejemplo: la venta del BCR o las jornadas 4x3″, expresó Grillo.

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También dijo que, aunque tienen los 29 votos necesarios para aprobar proyectos de ley que solo requieren mayoría simple, sí van a ocupar de la oposición con las iniciativas más complejas que requieren 38 votos.

Rubén también mencionó que PPSO planea no solo tener el control del directorio, sino también de las comisiones legislativas por ser mayoría, lo que les permitiría tener gran poder sobre los proyectos de ley que se dictaminarán para pasar al plenario legislativo.

Yara Jiménez será la próxima presidenta de la Asamblea Legislativa. (John Durán)

Rodrigo Chaves podría llegar a tener más poder que como presidente

Laura Fernández, presidenta electa, ha dicho en repetidas ocasiones que Rodrigo Chaves podrá ocupar el puesto que desee en su gobierno; incluso había mencionado que podría ser ministro de la Presidencia.

Si eso se llegara a concretar, Chaves pasaría mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, ya que ese puesto es el enlace entre el gobierno y el Congreso.

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Gustavo Araya dice que si el mandatario mantiene su actual estilo controlador, al tener el partido oficialista todos los puestos del directorio, Chaves tendría gran poder en el Congreso y lo ejercería por medio de los diputados de PPSO.

“Si algo ha caracterizado a la democracia en Costa Rica es que procurábamos que el presidente saliente, quedara nada más en un cuadro ahí en la Asamblea, y en los libros de historia de secundaria.

“Si Rodrigo Chaves acepta quedarse de cualquier manera vinculado al gobierno de Laura Fernández, Costa Rica tendría una democracia de papel, porque esto significaría que Rodrigo Chaves se está perpetuando en el poder", asegura el experto.

El oficialista envía un fuerte mensaje a la oposición y al pueblo. (Alonso Tenorio)

Araya dice que, a juzgar por las declaraciones que constantemente hace Laura Fernández, de que quiere honrar a Chaves y tomar decisiones que le agraden, pareciera que ella lo seguiría viendo como su jefe.

“Rodrigo Chaves quedaría con mucho más poder que siendo presidente de la República, haciendo que los 31 (diputados) se comporten según sus demandas y no según el criterio de lo que cada uno piense.

“Además, tendría una persona que sería simplemente un control remoto con el que él manejaría Casa Presidencial”, argumentó.