Costa Rica se vuelve noticia internacional tras decisión del Gobierno y genera ola de reacciones

Costa Rica se convirtió en noticia a nivel internacional luego de que el Gobierno declaró como terrorista a: Hezbollah, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y Ansar Allah ,una decisión que generó reacciones en medios extranjeros y redes sociales.

La noticia fue replicada por plataformas informativas de distintos países, posicionando al país en la conversación global.

Costa Rica fue noticia en medios internacionales tras la decisión. (OMAR AL-QATTAA/AFP)

Medios internacionales reaccionan

Tras el anuncio, medios como Infobae, Mural, El Norte, Enlace Judío y DW en Español, publicaron notas sobre la decisión, destacando el impacto de la medida.

La cobertura internacional evidenció el alcance de la noticia más allá de Costa Rica.

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En la red social X, la reacción no se hizo esperar. Usuarios y periodistas de distintos países comentaron la decisión con mensajes como “histórico” y “felicitamos”, resaltando la postura adoptada.

Algunos incluso señalaron que se trata de una medida relevante en el contexto internacional.

Costa Rica en el foco global

La medida fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional. (Shutterstock/Imagen)

La decisión colocó a Costa Rica en el centro de la conversación internacional, generando debate y múltiples opiniones en diferentes plataformas.

El país volvió a captar la atención mundial, esta vez por una determinación que trascendió fronteras.

Go Costa Rica. Shame on UK and Spain. https://t.co/xRQfxcutgK — Ariel Cohen, PhD (@Dr_Ariel_Cohen) April 9, 2026

Costa Rica declares Hezbollah, Hamas, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), and Ansar Allah, also known as the Houthi militia, as terrorist organizations. pic.twitter.com/DLdO0I9D5d — Ph.D. Alberto Flores Hernández. (@Alberto95479375) April 9, 2026

🔴AHORA



🇨🇷| En una decisión considerada histórica, el gobierno de Costa Rica oficializó la designación de Hezbolá, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los Hutíes como organizaciones terroristas. Con esta acción, las autoridades buscan bloquear cualquier tipo… pic.twitter.com/5nnWo8tw5x — News On Demand (@OnDemand_News) April 9, 2026

Celebramos la decisión del gobierno de Costa Rica 🇨🇷 de designar al IRGC del régimen iraní y a sus aliados, Hamas, Hezbollah y los Huties como organizaciones terroristas.



Es un paso firme en la lucha contra el terrorismo Iraní y sus redes globales, y una señal clara de… https://t.co/j40AwbSxG5 — Marina Rosenberg (@_MarinaRos) April 9, 2026

Nota realizada con ayuda de IA