Si usted cree que Costa Rica es caro, prepárese porque a finales de abril se va a poner peor

Si usted es de las personas que piensan que en Costa Rica todo es muy caro, le tenemos noticias que no le van a gustar nada.

En cuestión de semanas un montón de bienes y servicios van a subir de precio debido a la guerra entre Irán e Israel, en la que también está involucrado Estados Unidos.

Pese que el conflicto armado se desarrolla a miles de kilómetros de nuestro país, no nos escaparemos de las consecuencias negativas.

Guerra entre Irán e Israel causará inflación en Costa Rica. (Shutterstock)

Uno de los factores que golpearía al país es la gestión, regulación y limitación de Irán sobre el estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético más crítico del mundo, ya que por ahí transita entre el 20% y el 30% del petróleo crudo comercializado por mar y el 19% del gas natural.

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El control completo lo tiene Irán

Según informó el medio de comunicación Infobae, las autoridades de Teherán (centro político y económico de Irán) anunciaron que solo permitirán el flujo marítimo por el estrecho una vez que los ingresos obtenidos por el peaje cubran los daños de guerra.

Este control se traduce en un sistema formal de tarifas que, según armadores y operadores, resulta complejo y poco transparente.

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Al mismo tiempo, Irán avanza en la aprobación de una nueva ley para regular la administración del paso y el cobro de peajes. Las decisiones sobre exenciones, tarifas y rutas dependen solo del criterio político iraní.

En estos últimos días, Irán ha dejado pasar pocas embarcaciones asociadas a países como Irak, India, China, Japón, Francia, Pakistán, Turquía, Grecia y Tailandia.

En las próximas semanas subirán los combustibles y eso causarán cambios en los precios. (AFP)

¿Qué pasará en Costa Rica?

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), explica que el aumento en el precio de los combustibles es inminente; incluso ya la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó uno que se aplicará en estos días.

“Nosotros esperaríamos que este mes de abril la gasolina, el diésel y el gas tengan un aumento de precio que ya ahora sí está efectivamente motivado en el efecto de la guerra.

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“En el sistema de regulación de precios de Costa Rica, la fórmula automática que autoriza un aumento o una rebaja de los combustibles, se dispara cuando las diferencias superan un 5% (ya sea un aumento o una disminución)”, explicó el experto.

Vargas pronosticó que ya en la segunda parte de abril podrían darse aumentos.

El economista Leiner Vargas explica como está el panorama para el país. (Archivo)

Cadena de aumentos

Los combustibles son fundamentales en muchas de las industrias del país, por eso, si suben de precio, se da una cadena de aumentos en productos y servicios.

“Tiene efectos secundarios porque los combustibles son un insumo importantísimo para algunas actividades económicas, sobre todo para el sector transporte.

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“Además, en la parte comercial, todo el componente de transporte de mercancías se ve afectado por este factor y hay un efecto que llamamos ‘corrida de costos en el sistema económico’. Esto podría afectar los precios de los alimentos, los de servicios vitales como el transporte público, servicios de logística de las empresas”, agregó Vargas.

El experto señala también que el aumento en el precio del petróleo golpearía el sector agrícola, ya que hay abonos y materias primas basadas en combustibles fósiles o que requieren transporte de carga, algo que también se encarece.

El aumento en el precio del petróleo causa una cadena de subonazos en productos y servicios. (Canva)

Todo depende de la evolución de la guerra

Vargas dice que todo lo que vaya a pasar depende de cómo evolucione la guerra.

“Si la primera subida no compensa todos los efectos de costos del proceso de guerra, y los precios continúan al alza, obviamente vamos a tener una seguidilla de aumentos en los precios de los combustibles, que inmediatamente va a causar una seguidilla en las alzas de los precios de los bienes y servicios asociados”, aseguró.

El economista dice que Costa Rica tiene una gran ventaja en comparación con otros países y es que el sector eléctrico no depende tanto del consumo de hidrocarburos.

“Eso nos permite tener un alivio por el lado de la factura eléctrica; sin embargo, el consumo de energía costarricense sigue estando fuertemente afectado, sobre todo el sector transporte, por el uso de hidrocarburos. Lo más probable es que entre abril y mayo se dé un repunte de la inflación.