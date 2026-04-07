¿No sabe a cuál operadora de pensiones está afiliado? Estas son las tres formas de averiguarlo

Muchos trabajadores aportan cada mes dinero para su fondo de pensión, sin tener claro cuál es la operadora que lo administra.

Si usted es uno de ellos aquí le contamos tres maneras de saber cuál es.

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) explica en su página web las tres opciones.

Hay tres maneras de saber cuál es su operadora de pensiones. (Canva)

Revise su orden patronal

En su orden patronal, en la esquina inferior izquierda, se encuentra el nombre de su operadora de pensiones.

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En la casilla Afiliado FCL se indica la operadora que administra su Fondo de Capitalización Laboral. En la casilla Afiliado FCPO está la operadora que administra su Régimen Obligatorio de Pensiones.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo:

La orden patronal dice cuál es su operadora de pensiones. (Tomado de la SUPEN)

Oficina Virtual SICERE

En esa plataforma de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrá consultar sus operadoras de pensiones, tanto para el FCL como para el ROP, en la opción Afiliación del menú principal.

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Si aún no está afiliado al sistema, puede hacerlo en línea ingresando a la dirección https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/

Ahí también puede revisar el formato de la orden patronal digital.

Usted puede estar afiliados a varias operadoras de pensiones. (Shutterstock)

Consulta en línea SUPEN

Si ya se encuentra registrado en la SUPEN, ingrese al servicio de consulta de su saldo en el cual se refleja cuál es su operadora de pensiones.

Recuerde que usted puede estar afiliado a una operadora de pensiones. pero a la vez tener su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en otras.

También como usuario tiene todo el derecho de pasarse de operadora de pensiones cuando guste. Mucha gente lo hace en busca de mejores rendimientos.