Diputado electo “Robert Junior” envió mensaje a quienes lo critican por ser influencer

El diputado electo Robert Barrantes Camacho, más conocido como Robert Junior, quien forma parte del Partido Pueblo Soberano (PPSO), habló con La Teja este miércoles sobre las críticas que le han hecho personas que sienten que, por ser un influencer, no está capacitado para ser diputado.

Él asistió al acto en el que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó a los legisladores electos las credenciales y aprovechamos para hablar con él sobre ese y otros temas.

Robert Junior habla de sus prioridades como diputado y lo positivo de ser influencer. (John Durán)

“Asumo la diputación con mucha responsabilidad, poniendo todo en manos de Dios. Para mí es una bendición estar aquí, haber recibido la confianza del costarricense y sobre todo de los cartagineses; todo lo hacemos con mucha responsabilidad. Nos estamos capacitando en equipo, también a nivel personal, para llegar y hacer un trabajo eficiente en la Asamblea Legislativa.

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“Cuando se habla de influencer, se menciona a las personas que tienen esa capacidad para conectar con las personas, ya sea para bien o para mal. En el caso mío, lo uso para bien, ya que desde hace algunos años trato de movilizar a las personas hacia la ayuda. Nunca me he considerado como un influencer, me considero como un servidor y estoy aquí para servir”, expresó el futuro diputado.

Él fue electo por la provincia de Cartago. (John Durán)

¿Cuáles serán sus prioridades?

Al consultarle a Barrantes cuáles serán sus prioridades como legislador, mencionó temas sociales de gran importancia.

“Es muy importante enfatizar en materia de prevención de la violencia juvenil, infantil. Me identifico mucho con los temas sociales. También fortalecer el bienestar de los adultos mayores, la prevención del reclutamiento de jóvenes para el sicariato, que es muy importante; mejoras en educación a través de la parte de infraestructura.

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“Estamos trabajando en eso y algo muy importante para ser muy responsables a la hora de proponer proyectos es la articulación con las instituciones. Nosotros podemos proponer, soñar, hacer borradores, pero es muy importante consultar con las instituciones para que los proyectos sean potables”, aseguró el diputado electo.

"Robert Junior", diputado electo, dice que ser influencer es algo bueno

Espera buena comunicación y negociaciones

Robert es positivo sobre el tema de lograr acuerdos con los demás diputados para la aprobación de proyectos, pese a que se prevé un plenario legislativo dividido.

“Considero que las negociaciones tienen que venir cuando nosotros tomamos conciencia de por qué estamos ahí.

“Cuando nos debemos al servicio, cuando queremos corresponder la confianza al costarricense para que avancen los proyectos, tenemos que ponernos de acuerdo y no tengo duda de que las (otras) fracciones también van a poner de su parte para que prioricemos el bienestar de los costarricenses”, expresó.