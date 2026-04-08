Solo una de las 57 diputaciones electas no llegó al TSE a recoger sus credenciales

Este miércoles 8 de abril se llevó a cabo la entrega oficial de las credenciales a los diputados electos que asumirán las curules el próximo 1 de mayo.

La actividad fue en el auditorio del quinto piso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de las 57 diputaciones solo una no estuvo presente.

Una de las diputadas electas del PPSO faltó a la entrega de credenciales. (Cortesía PPSO)

Se trata de Nayuribe Guadamuz, una de las diputadas electas por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), el mismo que llevó a la presidencia a Laura Fernández.

Guadamuz fue electa por la provincia de Guanacaste y, extraoficialmente, se supo que está fuera del país, por eso no pudo asistir al importante acto.

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Fue despedida del gobierno de Rodrigo Chaves

Nayuribe formó parte del gobierno de Rodrigo Chaves, pero fue despedida por un tema polémico. El mismo día fue destituido también el comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz.

“La decisión se tomó porque ellos tramitaron una declaratoria de interés cultural para una marcha de orgullo LGTBI+ sin la autorización del presidente o su despacho”, informó Presidencia en aquel momento.

Nayuribe Guadamuz no se presentó en la actividad del TSE. (Mayela López)

En la entrega de las credenciales, la presidenta del TSE, Marta Eugenia Zamora, les dijo a los próximos legisladores que deben asumir sus puestos con gran responsabilidad, para honrar la confianza que el pueblo de Costa Rica les dio en las urnas.

Con la entrega de este documento, las personas electas quedan oficialmente acreditadas para asumir las diputaciones el próximo 1º de mayo.

Por primera vez en la historia democrática del país, el Poder Legislativo estará conformado mayoritariamente por mujeres, pues 30 curules estarán integradas por diputadas, mientras que 27 escaños serán ocupados por hombres.

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TSE devolvió mando de fuerzas policiales

Durante esta misma ceremonia, el TSE realizó el acto de devolución del mando de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo.

“Por mandato constitucional, desde el pasado 1° de octubre de 2025, cuando se realizó la Convocatoria a Elecciones Nacionales 2026, el TSE asumió la potestad de ejercer el mando de dichas fuerzas policiales y de adoptar las medidas necesarias para que el proceso electoral se desarrollara en condiciones de garantía y libertad absolutas, en resguardo de la estabilidad democrática del país, conforme lo dispone el artículo 102, inciso 6), de la Constitución Política", informó el TSE.

Los diputados electos asumirán las curules el próximo 1 de mayo. (Alonso Tenorio)

En dicho acto participó la presidenta del TSE, magistrada Eugenia Zamora Chavarría, junto con Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad, Gobernación y Policía; Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes y Seguridad Vial; Marlon Cubillo Hernández, director general de la Fuerza Pública y Martín Sánchez Agüero, director general de la Policía de Tránsito.