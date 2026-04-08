Presidenta del TSE destaca el gran detalle que hará historia en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo

La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Marta Eugenia Zamora, destacó el detalle que hará historia en la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1 de mayo.

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Lo hizo en la ceremonia que se llevó a cabo este miércoles en la mañana en el TSE, en la que se hizo la entrega oficial de las credenciales a los diputados electos.

Zamora recordó a los próximos legisladores la gran responsabilidad que van a asumir y que deben responder a la confianza que les dio el pueblo de Costa Rica.

La próxima Asamblea Legislativa marcará un hito histórico: Habrá más mujeres diputadas que hombres. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, destacó que el próximo Congreso será el primero en la historia del país en tener mayor participación de mujeres.

En total serán 30 legisladoras, mientras que los hombres serán 27.

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Hasta el momento, la Asamblea Legislativa que más diputadas había tenido era la anterior, con 27.

La presidenta del TSE destacó que la próxima Asamblea Legislativa tendrá más mujeres diputadas que hombres. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La presidenta del TSE asegura que eso no es una casualidad, sino que es el resultado de una lucha de décadas, y aseguró que es una hermosa oportunidad para hacer el bien.

Este miércoles 8 de abril se entregaron las credenciales a los 57 diputados del periodo 2026-2030. Eugenia Zamora destacó que por primera vez habrá una mayoría femenina en el plenario. Foto: Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

Los nuevos legisladores asumirán sus curules el próximo 1 de mayo.

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