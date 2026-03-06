Suspensión de Diego Miranda abre debate: ¿puede un concejo municipal sancionar a un alcalde?

Los concejos municipales sí pueden supender a un alcalde o a la intendencia municipal por supuestas faltas en su cargo, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones número 4375-E8-2022, emitida en 2022, donde se indica que los concejos municipales tienen la potestad de sancionar a funcionarios municipales de elección popular.

Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San José dejó en firme este martes 3 de marzo la suspensión del alcalde Diego Miranda por presunta violación del principio de legalidad, incurriendo en el incumplimiento de deberes y falta al deber de probidad por la licitación de vehículos eléctricos.

Lo curioso es que tan solo unas horas antes de dicha sesión, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) emitió un comunicado señalando que no existe una normativa específica en términos legales y constitucionales que les dé potestad a los concejos municipales suspender a los alcaldes.

Diego Miranda alcalde de la Municipalidad de San José

Asimismo, indicó que los alcaldes no son subordinados del concejo municipal, es decir este órgano no está por encima de la alcaldía.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones afirmó que los concejos municipales sí pueden hacerlo.

Pronunciamiento del TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señaló que los concejos municipales pueden suspender a los alcaldes y que el órgano electoral puede retirar sus credenciales, es decir, sacarlos del cargo.

“Este Tribunal Supremo de Elecciones mantiene el criterio según el cual la potestad sancionatoria, en faltas al deber de probidad, en las que sean responsables funcionarios municipales de elección municipal corresponde al propio gobierno local”, indicó la magistrada Eugenia Zamora en la jurisprudencia emitida en 2022.

En caso de que se quiera remover al alcalde, el concejo municipal debe enviar una recomendación al TSE para que este órgano dé la resolución final.

El órgano deliberativo es el encargado de realizar las investigaciones sobre las faltas de probidad cometidas por los jerarcas municipales.

Por otra parte, el TSE señaló que la Procuraduría de la Ética Pública puede recibir una denuncia ciudadana por presunta violación al deber de probidad en la que habría incurrido un funcionario municipal de elección popular, como el alcalde, y hacer la respectiva investigación.

No obstante, los resultados de la investigación deben darse a conocer al respectivo concejo municipal para que resuelva si se abre o no un procedimiento administrativo sancionatorio.

Una Jurisprudencia del TSE emitida en 2022 señala que los concejos municipales sí pueden sancionar a alcaldes, pero no pueden removerlos del cargo, pues esa es potestad órgano electoral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Suspensión de Diego Miranda

En una votación realizada la semana pasada, en la sesión ordinaria número 96, nueve regidores aprobaron el acta en la que se acordó suspender al alcalde por 15 días sin goce de salario

Los regidores habían realizado esta votación en la sesión ordinaria número 95; la mayoría acordó suspender a Miranda, pero la medida no quedó en firme porque no hubo mayoría en la segunda votación.

El alcalde fue sancionado porque, según un informe de la auditoría, habría solicitado a la Proveeduría Institucional declarar desierta la licitación por $830 mil para la compra de vehículos eléctricos.

Sin embargo, la compra de los 16 vehículos eléctricos ya había sido adjudicada.

El concejo municipal consideró que Miranda violó el principio de legalidad incurriendo en el incumplimiento de deberes y faltando al deber de probidad.

Aunque la suspensión del alcalde quedó firme en la sesión ordinaria que se realizó este martes, Diego Miranda afirmó que se iba a presentar el miércoles a trabajar en la municipalidad.

De hecho, el miércoles 4 de marzo asistió a una actividad municipal en el parque Central, según Teletica.

En unas declaraciones que dio el martes para diferentes medios, él aseguró que estaba feliz que lo suspendieran.

“Yo tomé una decisión (de no seguir adelante con la licitación de los automóviles) que considero que es correcta y nos vamos a mantener en ella. Como he dicho, así me suspendieran, yo feliz porque sé que estoy representando al pueblo bien”, dijo.

La sanción contra el alcalde fue remitida al Departamento de Recursos Humanos para que se nombre a la vicealcaldesa Yariela Quirós como alcaldesa interina.

