Código Laboral tendrá un cambio histórico para las personas que trabajan de pie

Los diputados dictaminaron positivamente un proyecto de ley que pretende ayudar a las personas que tienen que trabajar de pie.

La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío Alfaro Molina, del Partido Frente Amplio, y se llama Ley Para Garantizar El Derecho De Las Personas Trabajadoras Al Asiento Durante Sus Jornadas Laborales.

Proyecto de ley obligaría a patronos a permitir que colaboradores que trabajan de pie, se sienten. (Gemini)

Según la legisladora, aunque pueda parecer lógico que las personas trabajadoras que realizan sus labores estando de pie (por ejemplo, en las cajas de los supermercados), puedan contar con asientos para descansar el cuerpo o cambiar de postura mientras cumplen su labor, lo cierto es que la legislación vigente no contempla esto como una obligación patronal.

LEA MÁS: Si usted cree que Costa Rica es caro, prepárese porque a finales de abril se va a poner peor

La justificación del texto explica que se: “pretende otorgar este nuevo derecho, estipulando, además, la obligatoriedad por parte de los patronos a disponer de asientos con respaldo o sillas en donde las personas trabajadoras puedan tomar asiento de forma periódica o bien, realizar cambios posturales, cuando la naturaleza de su jornada les demande permanecer largos períodos de tiempo de pie; por otra parte, el artículo 70 plantea las prohibiciones a las que están sujetos los patronos.”

Cambios en el código de trabajo

El texto propone agregar un inciso e) al artículo 214 y un inciso l) al artículo 70 del Código de Trabajo.

La reforma “vendría a fortalecer nuestro Código de Trabajo y a contribuir en humanizar y dignificar las condiciones en que realizan sus labores las personas trabajadoras, que son, en última instancia, quienes generan con su esfuerzo la riqueza material de Costa Rica”, aseguró la diputada Alfaro.

LEA MÁS: CCSS alerta sobre algo grave que está pasando con el EDUS

La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío Alfaro. (Asamblea Legislativa)

La legisladora aseguró que este proyecto propone modernizar la legislación en materia laboral en el país, tal y como ha sucedido en otros países latinoamericanos.

“Lo que queremos es que se haga justicia por la salud de los y las que sostienen nuestra economía de pie”, concluyó.

Ahora que el proyecto fue dictaminado, pasará al plenario legislativo para ser votado en primer y segundo debate. En caso de ser aprobado positivamente, se convertiría en ley de la República.