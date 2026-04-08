Diputados aprueban en segundo debate uno de los proyectos solicitados por Laura Fernández

Los diputados votaron este martes 7 de abril uno de los proyectos más solicitados por Laura Fernández, el de la ampliación de la carretera San José-San Ramón.

LEA MÁS: Diputados aprueban la ampliación de la ruta San José-San Ramón con una inversión de $770 millones. El proyecto contempla expropiaciones, financiamiento internacional y obras que iniciarían en 2027.

Con un total de 42 legisladores, el proyecto fue aprobado en segundo debate.

Este era uno de los proyectos de ley que la presidenta electa y también ministra de Presidencia, Laura Fernández, pidió que se aprobaran antes de su mandato.

Ahora esta iniciativa quedará en manos de la Presidencia para que sea firmada, para luego ser publicada en el diario oficial La Gaceta.

Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de la ampliación de la carretera San José-San Ramón. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Hace unas semanas, antes del receso de Semana Santa, los legisladores aprobaron este proyecto con 43 votos.

¿Qué contempla el proyecto de la ampliación de la ruta 1?

El proyecto de ley, bajo el expediente número 25.183, contempla el financiamiento de $770 millones, distribuidos en $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, para la ampliación de la ruta entre San José y San Ramón.

Este proyecto vial es el más complejo y costoso del país. De hecho, ha generado dudas porque, para ampliar esta improtante carretera, habría que hacer 503 expropiaciones.

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El MOPT aseguró contar con una consultora para agilizar los trámites. Se espera que se concreten entre 100 y 120 expropiaciones por año hasta 2031.

Las obras en esta ruta iniciarían el próximo año y podrían durar 4 años, lo que provocaría caos vial.

Otros proyectos solicitados por Laura Fernández

La presidenta electa pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe otros proyectos, además de la ampliación de la ruta 1:

El proyecto de resiliencia climatológica que busca la aprobación de un crédito. Esta iniciativa propone la creación del Centro de Operaciones para las Emergencias (COE) como un salvaguarda en caso de emergencia. El proyecto de apoyo presupuestario para hacer inversiones en educación, seguridad y salud. El proyecto del tren eléctrico, que contempla un crédito de $800 millones de colones. El proyecto de expropiaciones, que busca agilizar los trámites para construir obra pública. El proyecto de Crucitas, con el fin de permitir la extracción de oro. El proyecto de médicos especialistas, que busca solucionar la contratación de los profesionales y así bajar las listas de espera.

Sin embargo, a los legisladores les quedan un mes para finalizar sus labores en la Asamblea Legislativa.

Laura Fernández había solicitado la aprobación de siete proyectos, entre ellos el de la ampliación de la ruta 1. (Aarón Sequeira/La Nación)

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