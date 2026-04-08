Anuncian cambio importante para el traspaso de poderes de Laura Fernández por esta razón

La Comisión del Traspaso de Poderes informó este miércoles a la Asamblea Legislativa, la decisión de adelantar la hora de la sesión solemne del Traspaso de Mando Presidencial de Laura Fernández, del próximo 8 de mayo.

En un principio se había establecido que el acto iniciaría a la 1 de la tarde, pero ahora será para las 11 de la mañana.

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Anuncian cambio importante para el traspaso de Poderes de Laura Fernández. (Presidencia de la República)

La Comisión detalló que el cambio de hora pretende que el espectáculo cultural y la sesión solemne del Traspaso de Mando Presidencial 2026 se realicen sin ningún contratiempo, ante la posibilidad de lluvias en horario vespertino.

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“Esta decisión obedece a una medida preventiva orientada a mitigar los posibles efectos adversos derivados de las condiciones climáticas, especialmente en horas de la tarde, lo cual resulta fundamental considerando la magnitud del evento, la alta concentración de asistentes, la presencia de delegaciones internacionales y la necesidad de garantizar condiciones óptimas de seguridad, movilidad y desarrollo protocolario”, afirmó Juan Marcos Vargas, presidente de la comisión de Traspaso de Poderes 2026.

La apertura de las puertas del Estadio Nacional será a las 8 a. m. Posteriormente, habrá un acto cultural y a las 11 a. m. iniciará la sesión solemne. La entrada será gratuita.