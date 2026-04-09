Claudia Dobles habló de las críticas que ha recibido en giras y reveló algo turbio sobre esos ataques

Claudia Dobles, diputada electa por el Partido Coalición Agenda Ciudadana y excandidata presidencial, conversó con La Teja sobre los ataques que ha recibido en giras recientes.

La próxima legisladora ha visitado zonas de Puntarenas y Limón donde ha enfrentado episodios incómodos. Por ejemplo, en una visita a la universidad UISIL, en Guápiles, unas personas tomaron el micrófono y lanzaron serias críticas contra el gobierno de Carlos Alvarado (esposo de Claudia) y ni siquiera la dejaron responder porque la interrumpían.

Claudia Dobles se prepara para estar en la Asamblea Legislativa. (JOHN DURAN/John Durán)

Muchas personas aseguran que luego de varios casos similares. Dobles hace ahora los encuentros de forma privada, pero ella asegura que eso no es verdad.

“No hemos cerrado ninguna asamblea porque nosotros no hemos terminado de hacer las giras. Ya hicimos giras en Puntarenas y Limón, nos está haciendo falta Guanacaste.

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“Es responsabilidad de todas las diputaciones poder oír a las comunidades y nosotros esperamos siempre recibir retroalimentación. Yo me considero una diputada nacional, no me considero una diputada de una provincia porque yo fui a pedir los votos a todo el territorio, entonces queremos trabajar por todo el territorio y eso significa escuchar a todo el territorio. Lo seguiremos haciendo, la verdad es que las giras que hemos hecho han sido productivas, yo no le tengo miedo a las críticas, a mí eso no me preocupa, no me molesta”, aseguró Dobles.

Claudia Dobles ha pasado momentos feos en sus giras por el país. (JOHN DURAN/John Durán)

Diputada electa exige respeto

Lo que sí dejo en claro Dobles, es que cualquier crítica tiene que darse desde el respeto para que sea constructiva.

Además, la excandidata presidencial comentó que tiene una hipótesis de algo curioso e interesante de lo que le ha estado pasando en las giras.

“Algunos de los incidentes que tuvimos en Puntarenas y en Limón, me parece que han sido eventos absolutamente organizados, no son orgánicos; por la manera en la que suceden, son organizados, O sea, hay personas detrás que los organizan, que los hacen justamente para hacer un evento mediático, pero independientemente de que eso sea así, nosotros seguiremos”, afirmó.

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¿Cuáles serán sus prioridades en el Congreso?

La diputada electa también nos habló de cuáles serán sus prioridades en la Asamblea Legislativa.

“Tenemos prioridades importantes relacionadas con temas de seguridad, también con procesos de justicia. Queremos también priorizar temas de agenda de la Caja Costarricense del Seguro Social: cómo mejorar desde la Asamblea Legislativa el tema de las listas de espera.

Claudia Dobles habla de las fuertes críticas que le han hecho en giras

“Temas de endeudamiento de los costarricenses que recibimos con muchísima preocupación del último reporte del Banco Central, en donde dice que no solamente tenemos un alto endeudamiento, sino que está subiendo la mora en el pago de los créditos, sobre todo en colones. Eso significa que la gente está altamente endeudada y queremos desde la Asamblea Legislativa ayudar con eso”, aseguró.

Dobles asegura que se mantiene optimista sobre el trabajo que los diputados lograrán hacer en la Asamblea Legislativa, sin importar el partido político al que pertenezcan.

Además, espera que se den debates serios, constructivos y sobre todo respetuosos, sobre los temas de interés nacional.