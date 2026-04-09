Le propuso matrimonio en el hospital, él falleció y ella encontró la forma de que su amor nunca se apague

El amor de Tracy Calvo Zúñiga encontró en un libro la forma de no apagarse nunca.

A sus 35 años, esta vecina de Santa Ana y mamá de Luciana, de 2 añitos, convirtió el dolor más grande de su vida en una historia que hoy busca tocar corazones en Costa Rica y, si se puede, en el mundo entero.

Su esposo, Fabricio Gamboa, falleció el 8 de octubre del 2025, tras enfrentar el cáncer en varias ocasiones, la última con metástasis en los pulmones.

Tracy convirtió su dolor en un libro lleno de fe y esperanza. (Cortesía/Cortesía)

Sin embargo, su historia no se define por la enfermedad, sino por la forma en que ambos decidieron vivir cada momento con fe, amor, más amor, mucho más amor y valentía.

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Un amor que nació con fe

Se conocieron en la iglesia y durante dos años construyeron una amistad sólida que luego se transformó en amor.

“Yo siempre digo que nuestra historia empezó muy inocente, muy desde la amistad, desde conocernos sin expectativas.

“Cuando él me dijo que estaba enamorado, yo me enojé muchísimo porque sentí que iba a perder a mi mejor amigo, pero al final Dios tenía otros planes y terminamos formando una familia hermosa”, cuenta Tracy.

La pareja vivió una historia marcada por el amor y la adversidad. (Cortesía/Cortesía)

En el 2013 al esposo le diagnosticaron cáncer en el talón del pie y fue operado. En el 2015 hubo una segunda operación y se sometió a radiofrecuencia.

Un año después el cáncer le hizo metástasis en el pulmón después de cinco años limpio. Amargamente el cáncer le afectó los dos pulmones.

Lamentablemente, el cáncer volvió a los tres meses de que comenzaron la relación. En el 2020 regresó muy agresivo. La familia fue llamada para prepararse ante una cirugía de alto riesgo.

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“Ese momento fue uno de los más duros de mi vida. Nos estaban diciendo prácticamente que nos despidiéramos de él y yo sentía que el mundo se me venía encima. En medio de ese dolor, lo único que pensé fue en amarlo más fuerte que nunca”, recordó.

Tras la propuesta en el hospital llegó el matrimonio. (Cortesía/Cortesía)

Fue ahí donde tomó una decisión inesperada sin importar hora ni lugar, porque fue mientras él estaba internado.

“Yo sabía que él quería proponerme matrimonio desde hacía tiempo, pero yo siempre lo frenaba. Ese día entendí que no podía seguir esperando, que el amor había que vivirlo en el presente. Entonces decidí ser yo la que le propusiera matrimonio, sin miedo y con todo el corazón”, relató.

La escena ocurrió en el hospital Calderón Guardia, en medio de la incertidumbre, la batalla contra el cáncer, pero también de una profunda esperanza.

Fue así como el país conoció esta historia de amor, porque la propuesta matrimonial circuló en los medios de comunicación allá por junio del 2020, en medio de la pandemia del covid-19.

Luciana es el fruto del amor de la pareja. La bebé tiene 2 años. (Cortesía/Cortesía)

Libro lleno de amor

De ese amor de vida y esa guerra contra el cáncer, desde finales del año pasado y principios de este, nació un libro para tocar almas, iluminar corazones y guiar fortalezas. “Amé hasta el cielo”, es el título.

“Es un testimonio real, con momentos duros, pero también con humor y con fe. Yo quería que la gente pudiera ver que aun en medio del dolor más grande, el amor y la fe sí transforman, sí sostienen y sí levantan”, explicó.

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Tras la muerte de su esposo, Tracy encontró en la escritura una forma de canalizar su duelo y ayudar a otros.

Llegó el día en que él también le pidió matrimonio . (Cortesía/Cortesía)

“Muchas personas me escribían diciéndome que mi historia les daba fuerzas para seguir adelante. Yo empecé a ver que no era solo mi dolor, que había mucha gente necesitando esperanza, necesitando saber que sí se puede salir adelante de momentos tan oscuros”, dijo.

La oportunidad llegó de forma inesperada, cuando una editorial la contactó.

“Yo no sabía ni cómo se escribía un libro. Literalmente pregunté eso. Pero entendí que todo empezaba contando nuestra historia tal como fue, sin adornos, desde el amor y desde la fe”, expresó.

Escribir para sanar

El proceso de escritura comenzó pocos días después de la pérdida y se convirtió en una especie de terapia emocional.

Aquí la familia completa ya con Luciana disfrutando a sus papitos. (Cortesía/Cortesía)

“Había noches en las que no podía dormir, me levantaba a escribir y no paraba. Era como si todo lo que tenía en el corazón necesitara salir. Escribía, lloraba, oraba y volvía a escribir, y así fui sanando poco a poco”, contó.

En apenas dos meses logró terminar el libro, escribiendo la última página justo el 25 de diciembre del 2025.

“Fue muy duro revivir cada etapa, cada hospital, cada diagnóstico, pero también fue recordar cada milagro, cada vez que Dios nos sostuvo. Eso fue lo que me dio fuerzas para terminarlo”, aseguró.

Esta captura de pantalla es de la propuesta de matrimonio que hizo ella en el 2020. (Cortesía/Captura de pantalla)

Un legado que trasciende

Hoy, más allá de su propia sanación, Tracy tiene claro el propósito principal de su obra: su hija.

Te elijo hoy y por el resto de mi vida. Tracy Calvo cuenta su historia de amor

“Este libro es el regalo más grande que le puedo dejar a mi hija. Aquí está quién fue su papá, cómo amó, cómo luchó y la fe tan increíble que tenía. Es la forma en que ella siempre va a poder conocerlo”, dijo conmovida.

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El libro será presentado el próximo 18 de abril y vale 15 mil colones. (Cortesía/Cortesía)

El libro será presentado el próximo 18 de abril. Actualmente está en preventa por 15 mil colones. Para comprarlo debe ingresar AQUÍ.

“Es una historia de vida y muerte, de amor y de fe. Pero sobre todo es una prueba de que, aun cuando todo parece perdido, siempre hay una razón para seguir adelante”, concluyó.