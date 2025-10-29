Padre e hija publican libro que honra la memoria y la historia de un país

Roberto Sandoval y su hija Ana Cristina decidieron plasmar en el libro Remembranzas de un ciudadano, las experiencias de vida de don Roberto, con el objetivo de dejar un testimonio histórico y familiar.
La obra recoge las memorias de su autor, quien vivió la fundación de la primera colonia y contribuyó al desarrollo de las cooperativas de café, sectores que marcaron la vida de muchas personas.
Inspiración que nace del diálogo
Según Ana Cristina, la motivación para crear el libro surgió al escuchar las historias y anécdotas de su padre.
Esta cercanía familiar permitió que ambas generaciones trabajaran juntas para transformar recuerdos y vivencias en un libro que se convertirá en un legado para la comunidad y las futuras generaciones.
“Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante”, expresó Ana Cristina.
Lanzamiento abierto al público
El libro será presentado el próximo domingo 9 de noviembre en la Casa del Maestro Pensionado, en Santa Ana, con un costo de 8.000 colones.
Los autores invitan a toda la comunidad a participar en este evento y conocer de cerca la historia que un padre y su hija decidieron compartir.