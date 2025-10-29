Padre e hija publican libro que honra la memoria y la historia de un país

Roberto Sandoval y su hija Ana Cristina decidieron plasmar en el libro Remembranzas de un ciudadano, las experiencias de vida de don Roberto, con el objetivo de dejar un testimonio histórico y familiar.

La obra recoge las memorias de su autor, quien vivió la fundación de la primera colonia y contribuyó al desarrollo de las cooperativas de café, sectores que marcaron la vida de muchas personas.

LEA MÁS: ¿Qué artistas estarán en Viva los 90s Fest 2026?

Inspiración que nace del diálogo

Según Ana Cristina, la motivación para crear el libro surgió al escuchar las historias y anécdotas de su padre.

Roberto Sandoval y su hija, Ana Cristina, escribieron Remembranzas de un ciudadano. (Ana Cristina Sandoval /Cortesía)

Esta cercanía familiar permitió que ambas generaciones trabajaran juntas para transformar recuerdos y vivencias en un libro que se convertirá en un legado para la comunidad y las futuras generaciones.

LEA MÁS: Festival de la Luz 2025: Diego Miranda aclaró el motivo de las novedades en el recorrido

“Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante”, expresó Ana Cristina.

Lanzamiento abierto al público

El libro será presentado el próximo domingo 9 de noviembre en la Casa del Maestro Pensionado, en Santa Ana, con un costo de 8.000 colones.

LEA MÁS: Expo Tamal 2025 en Aserrí quiere romper el récord de vender más de 50 mil piñas

Los autores invitan a toda la comunidad a participar en este evento y conocer de cerca la historia que un padre y su hija decidieron compartir.