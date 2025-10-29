Tiempo libre

Padre e hija publican libro que honra la memoria y la historia de un país

Un padre de 91 años y su hija unieron su talento para publicar el libro “Remembranzas de un ciudadano”

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Roberto Sandoval y su hija Ana Cristina decidieron plasmar en el libro Remembranzas de un ciudadano, las experiencias de vida de don Roberto, con el objetivo de dejar un testimonio histórico y familiar.

La obra recoge las memorias de su autor, quien vivió la fundación de la primera colonia y contribuyó al desarrollo de las cooperativas de café, sectores que marcaron la vida de muchas personas.

LEA MÁS: ¿Qué artistas estarán en Viva los 90s Fest 2026?

Inspiración que nace del diálogo

Según Ana Cristina, la motivación para crear el libro surgió al escuchar las historias y anécdotas de su padre.

Remembranzas de un ciudadano
Roberto Sandoval y su hija, Ana Cristina, escribieron Remembranzas de un ciudadano. (Ana Cristina Sandoval /Cortesía)

Esta cercanía familiar permitió que ambas generaciones trabajaran juntas para transformar recuerdos y vivencias en un libro que se convertirá en un legado para la comunidad y las futuras generaciones.

LEA MÁS: Festival de la Luz 2025: Diego Miranda aclaró el motivo de las novedades en el recorrido

“Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante”, expresó Ana Cristina.

Lanzamiento abierto al público

El libro será presentado el próximo domingo 9 de noviembre en la Casa del Maestro Pensionado, en Santa Ana, con un costo de 8.000 colones.

LEA MÁS: Expo Tamal 2025 en Aserrí quiere romper el récord de vender más de 50 mil piñas

Los autores invitan a toda la comunidad a participar en este evento y conocer de cerca la historia que un padre y su hija decidieron compartir.

Remembranzas de un ciudadano
El libro será presentado el próximo domingo 9 de noviembre en la Casa del Maestro Pensionado. (Ana Cristina Sandoval /Cortesía)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Remembranzas de un ciudadanoLibroRoberto SandovalAna Cristina Sandoval
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.