Abuelita que falleció hace 20 años le dejó una profecía a su nieta y se cumplirá en esta Semana Santa

En medio del silencio, los rezos y el sonido de los pasos que acompañarán el viacrucis del próximo Miércoles Santo en la Ciudad de los niños, en Cartago, Ivannia Zúñiga se prepara para vivir uno de los momentos más intensos de su vida: representar a María, la madre de Jesús, en esta Semana Santa 2026.

Tiene 49 años, nació en San José, pero creció y se crio en La Suiza de Turrialba, donde aprendió el valor de la fe, la familia y las tradiciones que hoy la llevan a asumir este papel cargado de simbolismo.

Ciudad de los niños es una institución católica de bien social, que da formación integral a jóvenes hombres y en esa institución Ivannia trabaja como formadora humana.

Ivannia Zúñiga interpretará por primera vez a la Virgen María en el viacrucis. (Ciudad de los niños/Cortesía)

Detrás de esta representación de María hay una historia que deja claro el amor de una abuelita y confirma aquella máxima en aquellos que representan personajes bíblicos en Semana Santa: el personaje es quien elije a la persona y no al revés.

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Una promesa profética que viene del cielo

Ivannia no oculta que esta experiencia está profundamente marcada por el recuerdo de su abuelita, Alisberta Artavia, quien falleció hace 20 años, pero que dejó sembrado un sueño lleno de amor.

“Ella me había dicho que me quería ver de María en una procesión. ‘Te quiero ver salir representando a María en Semana Santa’, me decía. Siento que me dejó la bendición lista, pasaron muchos años, pero ahí está. Hasta pienso que ella lo sabía”, contó con la voz entrecortada.

Cuando recibió la propuesta, no lo dudó, aunque el miedo la inundó tremendamente. “El profesor de religión (de Ciudad de los niños) me llamó y me dijo que si quería ser María. Se me salieron las lágrimas. Le dije que sí, pero con mucho susto. Uno sabe lo que significa representar a la mamá de Jesús”, recordó para reconocer que inmediatamente le dijeron lo de María se acordó de la abuelita.

Ivannia trabaja como formadora humana en la Ciudad de los niños. (Ciudad de los niños/Cortesía)

Entre nervios, fe y lágrimas

El primer ensayo fue una mezcla de emociones que la superaron y por mucho. “Todo se me olvidó. Estaba demasiado nerviosa, ansiosa. No recordaba los diálogos. Me llevé hasta a los soldados en banda porque no me detuve cuando tenía que hacerlo. Pero también fue muy bonito, porque me acordé muchísimo de mi abuelita y lloré bastante”, confesó.

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Esa carga emocional la ha acompañado desde entonces. Cada paso, cada escena, cada mirada la vive como algo real.

“Algo le cambia a uno con una representación de estas. Toca el corazón. Yo sé que es una actuación, pero María vivió un dolor tan grande, entregar a su hijo por salvarnos a todos”, reflexionó.

Una María para estos tiempos

Casada con David Núñez Salas y mamita de cuatro hijos (Bryan, Kevin, Fabiana y Britany), Ivannia, quien tiene como segundo nombre María, asegura que este papel llega en un momento donde el mensaje es más necesario que nunca.

“Ser María en estos tiempos es muy significativo. Hay tantas muertes, tantos asesinatos, tantos femicidios, tantas dificultades. Nosotros como madres tenemos que proteger y guiar a nuestros hijos, no soltar a Dios nunca”, dijo.

Asegura que cumple un sueño que le dejó su abuelita fallecida. (Ciudad de los niños/Cortesía)

Incluso, siente que su papel va más allá de la actuación. “Es una María por todas esas mamás que han perdido hijos, para darles un poquito de fuerza. A veces lo que se necesita es acompañar, escuchar, estar ahí como lo hizo María con Jesús a pesar del gran dolor”, expresó.

También piensa en los jóvenes, a quienes considera urgidos de guía espiritual. “Hay muchos que vienen con problemas, cada uno con su historia. Tenemos que estar para ellos, acompañarlos en lo espiritual y en todo sentido”, agregó.

Fe que se fortalece

Desde que le dieron el papel hace un mes, su vida espiritual tomó más fuerza. “He orado más, le pido a María y a Jesús que me den las fuerzas para hacerlo bien. He visto películas y aprendido la canción que vamos a usar, ‘El Diario de María’. Esa canción me llega demasiado, me ha sacado lágrimas”, confesó.

Uno de los momentos que más la marcó fue durante un ensayo. “Cuando Jesús está en la cruz y dicen: ‘He ahí a tu madre’, ahí lloré. Es demasiado fuerte”, recordó.

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La presentación principal será en el viacrucis de este miércoles 1° de abril a las 12:30 p.m., antes, el ensayo general y final fue el jueves 27 de marzo.

Durante los ensayos, Ivannia (al centro) ha vivido momentos cargados de emoción. Ronald Gutiérrez y Laura Cordero la acompañan. (Ciudad de los niños/Cortesía)

Ivannia sabe que ese día no será uno cualquiera. “Yo me imaginaba esto cuando era más joven, pero después, cuando crecí, pensé que ya no llegaría el poder representar a María. Ahora siento que María me escogió. Dicen que ella escoge a la persona que la representará, y yo lo siento así”, afirmó.

Y mientras se prepara para salir a escena, hay algo que tiene claro en su corazón. “Esto es por mi abuelita. Ella siempre iba a las procesiones y yo la acompañaba. Le voy a cumplir ese sueño allá en el cielo”, dijo, con los ojos llenos de fe.

En Ciudad de los niños las actividades de Semana Santa son abiertas al público; el Miércoles Santo es el Viacrucis a las 12:30 p.m.

El Jueves Santo es la celebración de la cena del Señor; el Viernes Santo, la pasión y muerte del señor a partir de las 3 p.m.; el Sábado Santo hay vigilia pascual a partir de las 7 p.m.

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El viacrucis reunirá a decenas de fieles en un ambiente de recogimiento. Los ensayos han estado a la orden del día. (Ciudad de los niños/Cortesía)

Para el Domingo de Resurrección es la procesión de Cristo resucitado desde las 10:30 a.m. Vístelos en Agua Caliente de Cartago, específicamente 3,5 km al sur de los Tribunales de Justicia.