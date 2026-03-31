Gruta del Cristo Crucificado cumple 100 años de fe y tradición en San Isidro de Heredia

La comunidad de San Isidro de Heredia conmemoró el centenario de la gruta que resguarda laimagen de Cristo Crucificado, un ícono que desde 1926 forma parte de la identidad religiosa y cultural del cantón.
Ubicada en la entrada del distrito, la imagen no solo representa el misterio de la redención para los fieles, sino que también guarda la memoria de la Misión Cuaresmal realizada hace un siglo por misioneros capuchinos.
Desde entonces, el sitio se convirtió en un punto clave tanto para la fe como para la vida diaria de los vecinos.
Como parte de la celebración, el pasado domingo 22 de marzo, la parroquia San Isidro Labrador organizó una Santa Eucaristía al aire libre, en las cercanías del altar donde se encuentra el Cristo.
La ceremonia fue presidida por el arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós, y reunió a decenas de fieles en un ambiente de recogimiento y tradición.
El cura párroco, padre Farid Madrigal, destacó que la imagen tiene un valor especial para la comunidad. “Es un punto de referencia. La gente da direcciones a partir del Cristo, todos saben dónde está. Incluso las personas mayores aseguran que siempre ha estado allí”, comentó.
Además, explicó que el valor del sitio no es solo geográfico, sino también histórico y espiritual.
“El Cristo es prácticamente una institución en el cantón. Lleva 100 años acompañando celebraciones importantes y es una parada obligatoria en actividades como la procesión de Domingo de Ramos”, añadió.
La actual gruta de cemento es más reciente, pero el origen del lugar se remonta a una estructura sencilla de madera donde se colocó la imagen durante la misión de 1926, tal como lo recuerda una placa conmemorativa ubicada a sus pies.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
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