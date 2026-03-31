Gruta del Cristo Crucificado cumple 100 años de fe y tradición en San Isidro de Heredia

La comunidad de San Isidro de Heredia conmemoró el centenario de la gruta que resguarda la imagen de Cristo Crucificado, un ícono que desde 1926 forma parte de la identidad religiosa y cultural del cantón.

Ubicada en la entrada del distrito, la imagen no solo representa el misterio de la redención para los fieles, sino que también guarda la memoria de la Misión Cuaresmal realizada hace un siglo por misioneros capuchinos.

La gruta se ubica en la entrada del cantón y es punto de referencia local. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Desde entonces, el sitio se convirtió en un punto clave tanto para la fe como para la vida diaria de los vecinos.

LEA MÁS: Procesión del Domingo de Ramos de San José contó con la participación de 12 hombres que son apóstoles los 365 días del año

Foto muy antigua de la gruta en donde se puede ver cómo en sus inicios fue de madera. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Como parte de la celebración, el pasado domingo 22 de marzo, la parroquia San Isidro Labrador organizó una Santa Eucaristía al aire libre, en las cercanías del altar donde se encuentra el Cristo.

Antitos del chineo 2026 así estaba la gruta. Se puede leer la placa que hay, la cual confirma los 100 años. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

La ceremonia fue presidida por el arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós, y reunió a decenas de fieles en un ambiente de recogimiento y tradición.

Monseñor José Rafael Quirós presidió la eucaristía conmemorativa. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

El cura párroco, padre Farid Madrigal, destacó que la imagen tiene un valor especial para la comunidad. “Es un punto de referencia. La gente da direcciones a partir del Cristo, todos saben dónde está. Incluso las personas mayores aseguran que siempre ha estado allí”, comentó.

LEA MÁS: Este es el poderoso mensaje de monseñor Garita desde un hogar de ancianos en San Carlos

Una procesión trasladó la imagen hasta el templo parroquial tras la misa. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Además, explicó que el valor del sitio no es solo geográfico, sino también histórico y espiritual.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

“El Cristo es prácticamente una institución en el cantón. Lleva 100 años acompañando celebraciones importantes y es una parada obligatoria en actividades como la procesión de Domingo de Ramos”, añadió.

Palabras de bendición para la gruta de monseñor Quirós. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

La actual gruta de cemento es más reciente, pero el origen del lugar se remonta a una estructura sencilla de madera donde se colocó la imagen durante la misión de 1926, tal como lo recuerda una placa conmemorativa ubicada a sus pies.

LEA MÁS: Desde Agua Blanca de Acosta sale la fe: agricultores preparan la palma que bendicen en casi mil iglesias

La imagen del Cristo fue testigo de la misa por los 100 años. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Tras la misa, los fieles participaron en una procesión que trasladó la imagen hasta el templo parroquial, reforzando así una tradición que sigue viva en el corazón de los isidreños.

La imagen del Cristo data de 1926 y es símbolo de fe en la comunidad. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)