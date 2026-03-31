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Gruta del Cristo Crucificado cumple 100 años de fe y tradición en San Isidro de Heredia

Gruta histórica cumple 100 años como símbolo espiritual y punto de referencia del cantón

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Por Eduardo Vega

La comunidad de San Isidro de Heredia conmemoró el centenario de la gruta que resguarda la imagen de Cristo Crucificado, un ícono que desde 1926 forma parte de la identidad religiosa y cultural del cantón.

Ubicada en la entrada del distrito, la imagen no solo representa el misterio de la redención para los fieles, sino que también guarda la memoria de la Misión Cuaresmal realizada hace un siglo por misioneros capuchinos.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
La gruta se ubica en la entrada del cantón y es punto de referencia local. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Desde entonces, el sitio se convirtió en un punto clave tanto para la fe como para la vida diaria de los vecinos.

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Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Foto muy antigua de la gruta en donde se puede ver cómo en sus inicios fue de madera. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Como parte de la celebración, el pasado domingo 22 de marzo, la parroquia San Isidro Labrador organizó una Santa Eucaristía al aire libre, en las cercanías del altar donde se encuentra el Cristo.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Antitos del chineo 2026 así estaba la gruta. Se puede leer la placa que hay, la cual confirma los 100 años. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

La ceremonia fue presidida por el arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós, y reunió a decenas de fieles en un ambiente de recogimiento y tradición.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Monseñor José Rafael Quirós presidió la eucaristía conmemorativa. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

El cura párroco, padre Farid Madrigal, destacó que la imagen tiene un valor especial para la comunidad. “Es un punto de referencia. La gente da direcciones a partir del Cristo, todos saben dónde está. Incluso las personas mayores aseguran que siempre ha estado allí”, comentó.

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Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Una procesión trasladó la imagen hasta el templo parroquial tras la misa. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Además, explicó que el valor del sitio no es solo geográfico, sino también histórico y espiritual.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

“El Cristo es prácticamente una institución en el cantón. Lleva 100 años acompañando celebraciones importantes y es una parada obligatoria en actividades como la procesión de Domingo de Ramos”, añadió.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Palabras de bendición para la gruta de monseñor Quirós. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

La actual gruta de cemento es más reciente, pero el origen del lugar se remonta a una estructura sencilla de madera donde se colocó la imagen durante la misión de 1926, tal como lo recuerda una placa conmemorativa ubicada a sus pies.

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Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
La imagen del Cristo fue testigo de la misa por los 100 años. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)

Tras la misa, los fieles participaron en una procesión que trasladó la imagen hasta el templo parroquial, reforzando así una tradición que sigue viva en el corazón de los isidreños.

Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
La imagen del Cristo data de 1926 y es símbolo de fe en la comunidad. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
Parroquia San Isidro Labrador, Heredia conmemoró centenario de la gruta de la imagen de Cristo Crucificado.
El pasado Domingo de Ramos la procesión se detuvo en la gruta. (Comisión de Comunicación Parroquia San Isidro Labrador/Cortesía)
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San Isidro de Herediacentenario de la grutaimagen de Cristo Crucificadoícono que desde 1926identidad religiosa y cultural
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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