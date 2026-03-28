Nacional

Este es el poderoso mensaje de monseñor Garita desde un hogar de ancianos en San Carlos

Monseñor Garita celebró misa en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul en Ciudad Quesada

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Durante la misa y unción de los enfermos que realizó monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, en el sancarleño Hogar de ancianos San Vicente de Paul, el sacerdote invitó a todos los católicos a que “no tengamos miedo de acercarnos al dolor ajeno”.

“Aprendamos a descubrir a Cristo en el que sufre. Y que, como comunidad, seamos signo de la presencia de Dios que no abandona, que sostiene y que salva”, asegura monseñor.

Durante la misa y unción de los enfermos que realizó monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, en el sancarleño Hogar de ancianos San Vicente de Paul, el sacerdote invitó a todos los católicos a que “no tengamos miedo de acercarnos al dolor ajeno”.
Monseñor Garita nos motiva en esta Semana Santa a no dejar de visitar enfermitos. (Radio Santa Clara/Cortesía)

El sacerdote celebró misa el viernes pasado y dijo: “Hermanos, la palabra (de Dios) se hace viva de una manera muy especial en este hogar de ancianos. No estamos aquí solo para “visitar”, sino para reconocer, contemplar y servir a Cristo vivo en medio de nuestros hermanos mayores y enfermos.

LEA MÁS: Desde Agua Blanca de Acosta sale la fe: agricultores preparan la palma que bendicen en casi mil iglesias

“En cada uno de ustedes, queridos ancianos, en cada fragilidad, dolor y limitación, la Iglesia reconoce el rostro sufriente de Cristo”.

Durante la misa y unción de los enfermos que realizó monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, en el sancarleño Hogar de ancianos San Vicente de Paul, el sacerdote invitó a todos los católicos a que “no tengamos miedo de acercarnos al dolor ajeno”.
"Que el Señor nos conceda tener un corazón semejante al suyo, capaz de amar y siempre", pidió el sacerdote. (Radio Santa Clara/Cortesía)

Además, recordó que Dios nunca nos abandona. “Cristo, que en el Evangelio es perseguido, continúa hoy su pasión en quienes experimentan la enfermedad, el cansancio del paso del tiempo, la soledad, el sentirse a veces olvidados.

LEA MÁS: Milo, el burrito que durante ocho Semanas Santas ha cargado a Jesús

“Y, sin embargo, así como el Padre no abandona a su Hijo, tampoco abandona a ninguno de ustedes. Dios está con ustedes como ‘fuerte guerrero’, consuelo silencioso y presencia que sostiene incluso cuando las fuerzas humanas disminuyen”, aseguró el obispo de Ciudad Quesada.

Durante la misa y unción de los enfermos que realizó monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, en el sancarleño Hogar de ancianos San Vicente de Paul, el sacerdote invitó a todos los católicos a que “no tengamos miedo de acercarnos al dolor ajeno”.
En el hogar de ancianos hubo misa y unción de los enfermos. (Radio Santa Clara/Cortesía)

Antes del sacramento, comentó: “La unción de los enfermos que vamos a celebrar adquiere un significado profundo. No es solo un rito, ni un gesto simbólico: es Cristo mismo quien se acerca, toca, consuela y fortalece.

LEA MÁS: Joven de 13 años que se confesó en la “Fiesta del perdón”: “La Semana Santa es para dedicársela a Dios”

Durante la misa y unción de los enfermos que realizó monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, en el sancarleño Hogar de ancianos San Vicente de Paul, el sacerdote invitó a todos los católicos a que “no tengamos miedo de acercarnos al dolor ajeno”.
"El amor cristiano se mide en gestos concretos", advierte monseñor Garita. (Radio Santa Clara/Cortesía)

“Es Cristo quien dice al corazón de cada enfermo: ‘No estás solo, yo estoy contigo’. Este sacramento trae paz, fortaleza, unión con la pasión de Cristo y, según la voluntad de Dios, también alivio físico y espiritual”, explicó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
monseñor José Manuel Garitaobispo de Ciudad QuesadaHogar de ancianos San Vicente de Paulinvitó a todos los católicos
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.