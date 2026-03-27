Joven de 13 años que se confesó en la “Fiesta del perdón”: “La Semana Santa es para dedicársela a Dios”

Ángel Víquez cumple 14 años el próximo Jueves Santo 2 de abril y parte de su celebración comenzó este 27 de marzo cuando se fue a confesar aprovechando que en la catedral Metropolitana de San José se realizó la “Fiesta del perdón”, previo a la Semana Santa.

Más de 200 sacerdotes confesaron a los fieles católicos desde las 9 a. m. a las 7 p. m.

Ángel Víquez, de 13 años, decidió iniciar la Semana Santa confesándose y compartiendo en familia en la Catedral Metropolitana. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Comienza una semana de gran reflexión para nosotros los católicos. En familia quisimos aprovechar que este viernes (27 de marzo) la catedral celebra un día de perdón, por eso vinimos a confesarnos aquí.

LEA MÁS: Semana Santa 2026: más de 200 sacerdotes confiesan en la catedral Metropolitana durante la “Fiesta del perdón”

La estudiante pidió permiso para poderse ir a confesar y de inmediato se devolvió a clases. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“La Semana Santa es para dedicársela a Dios y la mejor forma de iniciarla es después de haberse confesado. Dios es tan grande y tan poderoso, por eso así como él nos dedica tiempo a nosotros, hay que dedicárselo a él”, comenta la estudiante.

Más de 200 sacerdotes confesaron a cientos de fieles durante la “Fiesta del Perdón” en la Catedral Metropolitana de San José, en plena antesala de la Semana Santa. (Jose Cordero/José Cordero)

La joven no es de irse a la playa o la montaña en Semana Santa, para ella es mejor mantenerse en su casa aprovechando las películas de Jesús, asistiendo a las procesiones y manteniendo un contacto más constante y directo con Dios.

La Catedral Metropolitana se llenó de fieles desde temprano para aprovechar la confesión y comenzar la Semana Santa en paz con Dios. (Jose Cordero/José Cordero)

“Me encantan las procesiones. Hace tres años incluso participé en la del Viernes Santo, en la parte de las Siete Palabras.

LEA MÁS: Mamá soltera empezó negocio con ¢30 mil y ya ganó premio internacional con vino artesanal

Filas de fieles aprovecharon la presencia de más de 200 sacerdotes para confesarse durante toda la jornada del viernes 27 de marzo. (Jose Cordero/José Cordero)

“Cada procesión tiene su mensaje y es importante aprovechar esos mensajes para estar en mejor comunión con nuestro Dios”, asegura Ángel, quien está en segundo año de colegio y quiere estudiar Veterinaria.

Desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m., la Catedral Metropolitana fue escenario de oración, reflexión y reconciliación. (Jose Cordero/José Cordero)

Reconoce la joven que su disfrute de Semana Santa y entender que debe iniciarla confesada, viene de las enseñanzas en el hogar.

Familias completas llegaron al centro de San José para confesarse y prepararse espiritualmente para la Semana Santa. (Jose Cordero/José Cordero)

“Sacar tiempo para Dios es algo hermoso. Así lo aprendí de mis papás. Semana Santa también debe servirnos para ayudar que las personas alejadas de Dios se acerquen. Hay que estar bien con Dios y también colaborar para que otros amen a Dios como él nos ama”, comenta con alegría.

LEA MÁS: Matrimonio tico se fue a Países Bajos y su emprendimiento en Costa Rica creció con ideas europeas

La “Fiesta del Perdón” se convirtió en un espacio clave para que los fieles renovaran su fe antes de las procesiones y actividades de Semana Santa. (Jose Cordero/José Cordero)

El padre Ronny Solano Fallas, director de Radio Fides y San José TV, motiva a todos los católicos a disfrutar de la “Fiesta del perdón“.

Veinte padrecitos por turno atendieron a los feligreses que llegaron por montones. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es una actividad muy linda, muy hermosa porque le permite a nuestros hermanos reconciliarse con el Señor y comenzar la Semana Santa en total comunión, porque Dios lo que quiere es que quien peca se arrepienta y tenga vida eterna”, explica el padre Ronny.

Se usaron todos los confesionarios de la catedral y también se pusieron sillas porque había muchas personas que confesar. (Jose Cordero/José Cordero)

Acercarse a Dios

Don José Alexis Víquez llegó desde San Juan de Dios de Desamparados y estaba muy contento porque se pudo confesar y bien rapidito porque había muchos padres atendiendo a los feligreses.

Se notó una gran fe y devoción de parte de quienes se fueron a confesar. (Jose Cordero/José Cordero)

“Hoy es el Día del Perdón por eso me parece ideal haberme confesado este viernes. Es importante como católicos aprovechar la Semana Santa para acercarse a Dios”, dice el desamparadeño.

Monseñor José Rafael Quirós, obispo de San José, celebró la liturgia penitencial mientras se realizaban las confesiones. (Jose Cordero/José Cordero)

Le consultamos si quedó listo y confesado para disfrutar, por ejemplo, en las playas de la Semana Santa y nos dijo que no.

“Hay mucho tiempo en el año para ir a las playas, en estos tiempos mi familia prefiere quedarse en casa y disfrutar realmente, cerquita de Dios, la Semana Santa. Vamos a las procesiones porque nos encantan y vamos a misa”, aseguró.

La "Fiesta del perdón" la realiza la catedral josefina desde hace 14 años. (Jose Cordero/José Cordero)

Actividades para el fin de semana

En la catedral Metropolitana el sábado 28 de marzo se vivirá la solemne procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Sale de la iglesia La Dolorosa en calle 0 hasta la catedral. Es a las 10 de la mañana.

El padre Germán Rodríguez, prefecto de la catedral, también estuvo confesando. (Jose Cordero/José Cordero)

El domingo 29 de marzo, a las 9:30 a.m., inicia la Bendición de palmas y hay procesión desde la iglesia La Soledad hasta la catedral. La procesión será sobre el bulevar de avenida 4.