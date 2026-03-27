Semana Santa 2026: más de 200 sacerdotes confiesan en la catedral Metropolitana durante la “Fiesta del perdón”

Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche de este viernes 27 de marzo se vivirá la “Fiesta del perdón” en la catedral Metropolitana de San José.

Jornada de reconciliación abierta a los fieles

Son 11 horas seguidas en las cuales más de 200 sacerdotes confesarán a los católicos de San José que se acerquen a cumplir con el sacramento de la reconciliación.

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El padre Ronny Solano Fallas, director de Radio Fides y San José TV, motiva a todos los católicos a disfrutar de la “Fiesta del perdón“.

Más de 200 sacerdotes confesarán a los católicos de San José. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es una actividad muy linda, muy hermosa porque le permite a nuestros hermanos reconciliarse con el Señor y comenzar la Semana Santa en total comunión porque Dios lo que quiere es que quien peca se arrepienta y tenga vida eterna”, explica el padre Ronny.

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Testimonios y significado

Don José Alexis Víquez llegó desde San Juan de Dios de Desamparados y estaba muy contento porque se pudo confesar y bien rapidito porque había muchos padres atendiendo a los feligreses.

“Hoy es el Día del Perdón por eso me parece ideal haberme confesado este viernes. Es importante como católicos aprovechar la Semana Santa para acercarse a Dios”, dice el desamparadeño.

La “Fiesta del perdón” será celebrada en la catedral Metropolitana de San José. (Jose Cordero/José Cordero)

Le consultamos si quedó listo y confesado para disfrutar, por ejemplo, en las playas de la Semana Santa y nos dijo que no.

“Hay mucho tiempo en el año para ir a las playas, en estos tiempos mi familia prefiere quedarse en casa y disfrutar realmente, cerquita de Dios, la Semana Santa. Vamos a las procesiones porque nos encantan y vamos a misa”, aseguró.

Actividades para el fin de semana

En la catedral Metropolitana el sábado 28 de marzo se vivirá la solemne procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Sale de la iglesia La Dolorosa en calle 0 hasta la catedral. Es a las 10 de la mañana.

El domingo 29 de marzo, a las 9:30 a.m., inicia la Bendición de palmas y hay procesión desde la iglesia La Soledad hasta la catedral. La procesión será sobre el bulevar de avenida 4.