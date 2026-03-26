En una comunidad de Costa Rica se va el agua todos los días y estas son las medidas extremas que han tomado

Los vecinos de una comunidad de Costa Rica están viviendo una verdadera tortura con el servicio de agua.

Desde hace más de un mes se les va el agua, prácticamente, todos los días y cosas tan sencillas como bañarse, preparar el almuerzo o lavar la ropa se han convertido en tareas muy complicadas.

En San Rafael Arriba de Desamparados se va el agua todos los días y los vecinos están desesperados. (Cortesía)

Los afectados son los vecinos de San Rafael Arriba de Desamparados, específicamente de los barrios El Bambú, calle Monge y también gran parte de quienes viven en las orillas de la calle central.

Cuando el problema empezó, se les iba el agua después del mediodía, pero en las últimas semanas la situación se ha agravado y ya a eso de las 9 de la mañana muchos se quedan sin el valioso líquido y va llegando entre las 10 y las 11 de la noche.

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Medidas extremas

Eloísa López vive en El Bambú y cuenta que ya no sabe ni qué hacer porque les quitan el agua varias veces al día sin avisar y los recibos siguen llegando igual de altos.

“Al principio quitaban el agua después del mediodía, pero ahora lo hacen a cualquier hora y pasan directo, no la ponen hasta el día siguiente.

“Nunca avisan que la van a quitar y ya uno no sabe ni cómo acomodarse para hacer sus cosas porque la quitan a horas distintas. A veces quitan el agua unas horas en la mañana, la ponen después del mediodía un rato y la vuelven a quitar hasta altas horas de la noche. Otros días la quitan desde la mañana hasta la noche y otras ni siquiera llega en la noche, entonces se queda uno sin poder recoger agua para el día siguiente”, contó Eloisa.

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Tienen que esperar hasta altas horas de la noche para recoger agua para el día siguiente. (Melissa Fernández)

Ella comentó que ha tenido que hasta modificar sus horas de descanso para esperar que llegue el agua.

“En mi casa no tenemos tanque de agua, así que tenemos que recoger agua obligatoriamente. No me puedo ir a dormir porque me toca esperar a las 11 o 12 de la noche que llegue para recoger un estañón que tengo en el patio para poder bañarnos, cocinar y hacer todas nuestras cosas.

“Cuando hablo con mis vecinas, ellas me cuentan que esperan a la medianoche, a que venga el agua, para ponerse a lavar ropa porque en el día van a trabajar y no les queda otro momento para hacerlo y cuando no ponen el agua en toda la noche, la situación se complica todavía más. A todo eso se suma la molestia de que los recibos siguen llegando igual; el AyA nos cobra por un servicio que no estamos recibiendo”, agregó.

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Si no resuelve el tema, van a cerrar calles

Eloísa contó que ya están tan desesperados porque en Acueductos y Alcantarillados (AyA) no les dan una solución.

“Yo he estado recogiendo firmas de vecinos para llevarlas al AyA y hacer presión; no podemos seguir así, necesitamos que nos resuelvan el problema del agua y, si no lo hacen vamos a salir a la calle a manifestarnos.

Ya en el pasado han tenido problemas similares y se han tirado a las calles a manifestarse. (Cortesía)

“Yo he estado en contacto con funcionarios del AyA y cuando les digo que vamos a bloquear calles, mágicamente nos llega el agua, pero ya luego la vuelven a quitar; es como si quisieran darnos atolillo con el dedo".

La vecina recuerda que hace unos tres años habían tenido también problemas serios de faltante de agua y se tiraron a las calles a pedir soluciones. En aquel momento el tema mejoró un montón.

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AyA da una explicación que enciende las alarmas

La Teja consultó al AyA a qué se deben los constantes faltantes de agua en San Rafael Arriba de Desamparados y la respuesta que dio la institución genera gran preocupación.

“En la zona de San Rafael Arriba de Desamparados las personas cuentan con el servicio de agua potable todos los días; sin embargo, el alto consumo, principalmente en horas de la tarde, provoca una disminución en el nivel del tanque de La Pelota, lo que afecta sobre todo a las zonas ubicadas en la parte alta.

“A esta dinámica se suma el almacenamiento que realizan las familias para cubrirse en los momentos de menor disponibilidad, lo cual también incrementa la demanda del sistema”, informó Acueductos.

Pese a que el agua se va todos los días, el recibo sigue llegando igual. (Ariana Villalobos)

La institución señaló también que los recibos se mantendrán igual, es decir, no habrá rebajas.

“En cuanto a la facturación, los recibos se mantienen sin variaciones significativas, ya que el consumo se realiza durante las horas en que el servicio está disponible, incluyendo el agua que se almacena para su uso posterior”, detalló AyA.