Si usted usa el celular en horas laborales y no precisamente para trabajar, es mejor que lea esto

El celular se ha vuelto algo indispensable en la vida de la gente, y a muchos les cuesta dejarlo de lado en sus trabajos, pero el usarlo en horas laborales para temas personales podría salirle muy caro.

La abogada laboralista María Marta Salazar explica a qué se exponen los trabajadores que usan el celular durante su jornada laboral.

Los patronos pueden restringir el uso del celular en el trabajo. (Canva)

Lo primero que dejó claro la experta es que un patrono puede restringir el uso del teléfono.

“Un patrono puede limitar el uso del teléfono celular dentro de su jornada laboral, utilizando el poder de dirección y fiscalización, el cual es la facultad legal del patrono para organizar, dirigir, controlar y supervisar la prestación de servicios de sus empleados para el cumplimiento de los fines de la organización, máxime si se trata de labores que son peligrosas, como por ejemplo el manejo de maquinaria pesada, o el manejo de sustancias peligrosas, entre otras.

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“En casos en los que el trabajador se dedica a atender el celular en horas laborales, se puede apreciar como un abandono de trabajo, porque evidentemente interrumpe sus labores para atender asuntos personales en el celular. Podría considerarse una forma de abandono, especialmente si se trata de una conducta reiterada, prolongada o que afecta el desempeño laboral”, explicó.

No hace falta que lo vean usando el celular para que lo sancionen. (Canva)

Lo pueden amonestar por usar el celular en el trabajo

La especialista dijo, además, que el patrono puede regular el uso del celular mediante un reglamento interno, políticas o directrices internas, dentro del contrato de trabajo, entre otros mecanismos. Asimismo, puede amonestar por abandono de trabajo, lo cual está regulado en el Código de Trabajo en su artículo 72, inciso a).

Eso sí, las amonestaciones deben ser proporcionales, razonables y coherentes con la falta cometida.

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Muchos trabajadores se confían de que usan el celular mientras el jefe no los está viendo, pero aun así podrían ser sancionados.

“No es indispensable la observación directa al trabajador. También rige el principio de libertad probatoria en materia laboral, en el cual se puede utilizar, además, publicaciones en redes sociales, testigos, videos, reportes de sistemas, entre otros. Por ejemplo: una publicación en redes sociales hecha en horario laboral puede servir como indicio de uso indebido del tiempo”, detalló la abogada.

El asunto es grave, hasta lo pueden despedir por el uso del celular durante el trabajo. (Freepik)

¿Me pueden despedir por usar el celular?

El asunto es serio y sí, un patrono puede despedir a los trabajadores por usar el celular en horario laboral.

“Puede ser una causal de despido sin responsabilidad patronal, pero debe acreditarse como una falta reiterada y debió ser amonestada con anterioridad.

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“Si bien es cierto, no cualquier uso del celular necesariamente constituye abandono de trabajo; deben analizarse varios elementos como la reiteración y el uso prolongado del teléfono, si existe una afectación real al trabajo o que exista una prohibición o política interna en la organización”, explicó Salazar.

Ahora bien, si a un trabajador lo despiden por usar el celular, pero siente que no fue justo, puede apelar la medida.

Usar el celular mientras labora puede ser considerado abandono de trabajo. (Shutterstock)

“Si el trabajador considera que no se estableció de manera correcta el debido proceso. Ejemplo: que haya sido despedido por una única vez que hizo uso del celular dentro de su jornada laboral, porque la sanción no sería proporcional ni razonable a la falta cometida y no existe una reiteración de la conducta, puede apelar.

“También podría apelar ese despido en sede judicial si considera que no hay prueba suficiente para acreditar que efectivamente hubo abandono de trabajo o que existiera ausencia de una sanción previa al despido”.